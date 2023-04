La SLN a annoncé une fuite de fioul à proximité de son usine, mardi 18 avril. 6 000 litres se seraient échappés.

Une fuite de fioul a été détectée à la SLN, mardi 18 avril à 13 h 30, à proximité des fours Demag. Elle se déverse dans un caniveau d’évacuation d’eau connectée au canal sud.

Des premières mesures ont été prises afin de circonscrire la fuite et éviter la propagation du fioul dans l’environnement. La fuite a été isolée et sa réparation entamée, des barrages ont été mis en place et la matière retenue pompée par des camions.

Plan d’urgence

Une inspection dans l’anse Uaré a été déployée et le Plan d’urgence maritime déclenché afin d’évaluer la réalité des conséquences de la fuite. Il est « évalué, à ce stade, qu’une fuite limitée de quelques litres de fioul s’échappe dans l’environnement », indiquait la société dans un communiqué mardi soir.

En réalité, 6 000 litres de fioul s’étaient échappés mercredi, dont 1 000 ont gagné le canal, selon la Dimenc, citée par NC La 1ère. « Les conséquences externes seront investiguées de façon rigoureuse et transparente. »

L’enquête interne ouverte sur l’incident prendra fin le 12 mai.