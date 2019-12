La semaine dernière, lors du débat d’orientation budgétaire au Congrès, la clé de répartition a une nouvelle fois été évoquée. Jacques Lalié avait lancé le débat en indiquant que rien n’avait été fait dans les Îles depuis 30 ans. Ce qui a fait bondir Sonia Backes, la présidente de la province Sud, qui lui a répondu « qu’après 30 ans de rééquilibrage, on a réellement encore des transferts de population du Nord et des Îles vers le Sud » et que le Sud « n’aura plus les moyens de financer un certain nombre de dispositifs sociaux pour des populations qui descendent du Nord et des Îles pour en bénéficier ». Une discussion qui n’a fait réagir aucun élu de l’hémicycle, si ce n’est un absent, le président de la province Nord, Paul Néaoutyine.

Les reproches

C’est par la voie d’un communiqué que le président de la province Nord a choisi de rétorquer. Selon lui, « si une partie des populations du Nord et des Îles va dans le Sud, c’est pour trouver un emploi et travailler », en raison d’un « développement encore déséquilibré entre le Grand Nouméa et le reste du pays qui rend nécessaire de poursuivre le rééquilibrage ». Paul Néaoutyine poursuit sa réaction en précisant, chiffres à l’appui, que le solde migratoire interne des Îles et du Nord à destination du Sud s’est considérablement réduit. Il serait passé, indique-t-il, « de 2 480 personnes de 2004 à 2009, à 246 personnes de 2009 à 2014 ». Le président de la province Nord a tenu également à insister sur le fait que ces dernières années le nord-ouest de la Nouvelle- Calédonie a accueilli un « grand nombre de personnes notamment venues du Sud » et qu’il ne lui viendrait pas à l’idée « de menacer de priver de droits sociaux les citoyens de la province Sud qui sont venus s’établir et travailler dans le Nord ».

Et c’est en ce sens que, pour le président de la province Nord, « les propos de Madame Backes envers les citoyens du Nord et des Îles sont inacceptables et contreviennent au droit et trahissent une attitude discriminatoire à l’égard de la population kanak, majoritaire dans ces deux provinces ». Paul Néaoutyine tenant à rajouter que « Madame Backes n’est aucunement gênée par le fait, qu’entre 2009 et 2014, 42 758 personnes venant de France ou de l’étranger se sont établies au pays, dont 89 % en province Sud, à raison de 1 600 arrivées nettes par an. J’en déduis qu’elle préfère les expatriés aux citoyens de son propre pays, manifestant ainsi le haut niveau de son attachement à la Nouvelle-Calédonie et à ses populations ».