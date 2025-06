Frédéric Jourdain : « On n’a aucun intérêt à faire traîner le paiement d’un sinistre »

Les discussions à Paris portent aussi sur la réassurance. Quel est le problème ?

Certains assureurs ont abandonné la couverture du risque professionnel. Cela pose problème : nous ne pouvons pas absorber tous leurs portefeuilles. Par exemple, assurer trois commerces dans une rue est raisonnable. En assurer six devient trop risqué. Le Cosoda reçoit les demandes du gouvernement et les répartit entre ceux qui assurent encore. Chaque semaine, je reçois une à deux demandes d’entreprise. J’ai récemment reçu le CTOS de Koutio. On trouve des solutions dans 90 % des cas.

Les pertes évoquées pour les assurances – près d’un milliard d’euros – sont-elles exactes ?

Oui, c’est ce qu’on va indemniser. Mais en termes de pertes financières, nous avons perdu 30 à 40 ans de résultats nets. Dix ans de chiffre d’affaires. C’est colossal.

Les assurances locales sont-elles en danger ?

Non. Les grands sièges sont là pour le moment. Nous avons l’argent pour payer. Et on n’a aucun intérêt à faire traîner le paie- ment d’un sinistre. Plus vite on indemnise, plus vite on passe à autre chose. Si tous les documents sont en notre possession, nous faisons le chèque sous 48 heures même pour des montants importants.

Je pensais néanmoins que certains acteurs auraient quitté le territoire. Ce n’est pas le cas et tant mieux, il est impératif d’avoir une pluralité d’offres. Mais une deuxième crise ou une catastrophe naturelle serait très problématique.

Une hausse des primes est-elle à prévoir ?

Certaines compagnies ont déjà augmenté leurs tarifs. C’est une décision des sièges selon les résultats. Elles portent plutôt sur le risque professionnel.

Qu’en est-il des recours contre l’État pour carence dans le maintien de l’ordre ?

Ils sont en cours de constitution. Chez Axa, seuls quelques dossiers sont concernés. L’idée est de démontrer que l’État a failli à sa mission. Ce sera difficile.

À La Réunion, Generali avait gagné un tel recours, mais j’ai peu d’espoir.

Manuel Valls avait promis un médiateur pour faire le lien entre le monde économique et les assurances…

Quelqu’un a été nommé. Le monde économique peut le saisir en cas de litige avec un assureur.