François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer

François- Noël Buffet a pris ses fonctions lundi 23 septembre au ministère des Outre-mer, rue Oudinot à Paris.

Le sénateur LR, ministre rattaché à Matignon, succède à Marie Guévenoux, brève ministre déléguée dépendant du ministère de l’Intérieur. Il connaît bien le territoire puisqu’il a présidé durant quatre ans la commission des lois du Sénat, qui s’est penchée sur l’avenir institutionnel. Il est venu à ce titre, à plusieurs reprises, à Nouméa.

« Ce n’était pas forcément ma volonté de rentrer au gouvernement, mais cette opportunité a été pour moi saluée comme une chance », a-t-il déclaré avant de promettre de faire « de (son) mieux ».

« MAÎTRISE DU DOSSIER ET HOMME DE DIALOGUE

Localement, Les Loyalistes et le Rassemblement parlent d’une « excellente nouvelle », sachant pouvoir compter sur sa « maîtrise du dossier » et son « volontarisme ». Ils accueillent également « chaleureusement » la nomination de Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur. « Fervent républicain et défenseur des forces de l’ordre, nous savons qu’il ne transigera pas avec ceux qui organisent la destruction de la Nouvelle-Calédonie et terrorisent les honnêtes citoyens. » Les indépendantistes auraient préféré un gouvernement de gauche, mais ils connaissent François-Noël Buffet et considèrent qu’il est un homme de dialogue.

C.M.