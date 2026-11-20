À travers le workshop EthnobotaPacific tenu la semaine passée à l’Institut de recherche pour le développement, l’ambition est de fédérer un réseau régional dans le but de poursuivre les enquêtes en ethnobotanique, d’éviter la perte des savoirs et de continuer à les documenter. Rencontre avec François Chassagne, coorganisateur de l’atelier et spécialiste de l’étude des pharmacopées traditionnelles à l’IRD.
DNC : Quelle est l’ampleur de la perte de connaissances sur les plantes médicinales ?
François Chassagne : En médecine traditionnelle chinoise ou indienne, tout est écrit. Tandis que dans le Pacifique, les connaissances traditionnelles sont transmises oralement. Cette médecine tend à se perdre parce que les jeunes générations se désintéressent de ces savoirs. Il y a des changements globaux. Par exemple, les gens sont moins dans leur jardin et davantage dans les villes. Notre démarche est ainsi de préserver en documentant. Écrire ces savoirs permet de les préserver.
L’appropriation potentielle par des laboratoires privés constitue-t-elle une menace ?
Faire un médicament à partir d’une plante est très compliqué. Je ne connais plus de chercheurs qui travaillent sur des médicaments à base de plantes. Beaucoup de laboratoires pharmaceutiques s’en sont détournés. J’évoque ici les plantes, pas les produits naturels de manière générale. Très peu de plantes ont amené au développement de médicaments. Il y a la morphine, mais c’était il y a 200 ans. La quinine, il y a 150 ans. L’artémisinine, issue de la médecine traditionnelle chinoise et qui a bénéficié d’un développement du même pays, est un peu plus récente.
Ce processus est très compliqué. Et puis, il y a les lois, les procédures : maintenant, il est impossible de ne pas passer par les communautés pour faire des médicaments. Le protocole de Nagoya [adopté en 2010] mentionne clairement qu’en cas d’un intérêt de l’industrie, il faut répondre à certaines demandes, comme le partage des bénéfices avec des avantages monétaires ou non. Les procédures protègent les détenteurs du savoir.
Nous ne sommes pas sur ce terrain-là. Nous sommes dans cette idée de documenter pour préserver. En Nouvelle-Calédonie, nous demandons aux autorités coutumières si elles sont d’accord pour que nos projets soient effectués. Le but étant vraiment d’essayer de comprendre comment les gens utilisent les plantes, si elles sont vraiment efficaces ou peuvent être toxiques.
« Toxiques » ?
En Polynésie française, une doctorante a travaillé sur une plante, le miro, Thespesia populnea, très utilisée pour les problèmes cutanés. On a pu démontrer qu’il y avait une activité antibactérienne. Ce qui prouve que le remède est actif. Mais on a pu voir aussi qu’il y avait une molécule un peu plus toxique que les autres et qui peut donc présenter des risques d’allergies. Il y a eu ce type de cas chez un ébéniste qui utilisait ce bois. L’idée est vraiment de mettre de la science derrière des connaissances empiriques, autour des savoirs traditionnels.
Le nombre de plantes médicinales dans le Pacifique est-il précisé ?
Au total, nous aurions à peu près 30 000 plantes médicinales dans le monde. Nous avons 370 000 plantes vasculaires [avec des vaisseaux pour la circulation de l’eau et de la sève]. Je ne parle pas des algues, des mousses, etc. Si on regarde ces 370 000 plantes dans le monde, on en a à peu près 30 000, donc 10 %, qui sont utilisées en médecine.
Dans le Pacifique, nous n’avons pas vraiment d’informations globales. Nous souhaitons apporter des chiffres, des connaissances sur les plantes médicinales. En Nouvelle-Calédonie, autour de 10 % des plantes seraient utilisées en médecine traditionnelle. Même ratio en Polynésie française. C’est davantage que les plantes alimentaires. Lors des discussions sur le terrain, les usages en médecine ressortent beaucoup plus que les autres usages, dans la construction, l’alimentation, la décoration, et même la spiritualité.
Un point nous intéresse aussi : déterminer s’il y a une vraie disparition des savoirs ou non. Pas simple, car il faut mener des études sur plusieurs dizaines d’années.
L’usage des plantes médicinales est-il soutenu dans le Pacifique et en Nouvelle-Calédonie ?
Les plantes médicinales sont très utilisées dans le Pacifique. Et en Nouvelle-Calédonie, tout spécialement. Les gens ont beaucoup de connaissances. Le savoir est présent et encore vivant, mais encore une fois, il y a cet enjeu de disparition parce que tout change. La nature, on a davantage envie de l’exploiter que d’en prendre soin.
En outre, il ne s’agit pas, pour nous, d’op- poser les deux médecines. En complément de la médecine conventionnelle, les plantes peuvent apporter des bienfaits. Il y a de plus en plus d’études d’ailleurs qui démontrent que les plantes utilisées en complément, je dis bien en complément, des traitements anticancéreux peuvent apporter un soulagement de certains symptômes. Nous essayons d’avancer sur cet axe de la complémentarité.
Quelle suite à ce workshop ?
Notre volonté est de continuer et d’approfondir les études sur les plantes médicinales. Car moins de 10 % des plantes qui sont utilisées actuellement dans le Pacifique sont connues scientifiquement. L’aloe vera, le curcuma, le goyavier, le corossol… Ce sont des plantes connues, même si on ne les connaît pas encore vraiment totalement. On peut parler du faux tabac, du noni, du mitché… Ou encore du niaouli, nous savons qu’il y a de l’eucalyptol : anti-inflammatoire, antitussif, analgésique… Nous savons que c’est efficace. Mais beaucoup de plantes ne sont pas ou peu connues. Le projet est ainsi d’approfondir les recherches et de renseigner les populations.
Propos recueillis par Yann Mainguet