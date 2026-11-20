DNC : Quelle est l’ampleur de la perte de connaissances sur les plantes médicinales ?

François Chassagne : En médecine traditionnelle chinoise ou indienne, tout est écrit. Tandis que dans le Pacifique, les connaissances traditionnelles sont transmises oralement. Cette médecine tend à se perdre parce que les jeunes générations se désintéressent de ces savoirs. Il y a des changements globaux. Par exemple, les gens sont moins dans leur jardin et davantage dans les villes. Notre démarche est ainsi de préserver en documentant. Écrire ces savoirs permet de les préserver.

L’appropriation potentielle par des laboratoires privés constitue-t-elle une menace ?

Faire un médicament à partir d’une plante est très compliqué. Je ne connais plus de chercheurs qui travaillent sur des médicaments à base de plantes. Beaucoup de laboratoires pharmaceutiques s’en sont détournés. J’évoque ici les plantes, pas les produits naturels de manière générale. Très peu de plantes ont amené au développement de médicaments. Il y a la morphine, mais c’était il y a 200 ans. La quinine, il y a 150 ans. L’artémisinine, issue de la médecine traditionnelle chinoise et qui a bénéficié d’un développement du même pays, est un peu plus récente.

Ce processus est très compliqué. Et puis, il y a les lois, les procédures : maintenant, il est impossible de ne pas passer par les communautés pour faire des médicaments. Le protocole de Nagoya [adopté en 2010] mentionne clairement qu’en cas d’un intérêt de l’industrie, il faut répondre à certaines demandes, comme le partage des bénéfices avec des avantages monétaires ou non. Les procédures protègent les détenteurs du savoir.