François Bayrou, « sensible au dossier calédonien »

« FRANÇOIS BAYROU A ÉTÉ TENU INFORMÉ »

Cet insuccès ramène de fait la responsabilité du dossier calédonien au sein de l’exécutif, et plus particulièrement à Matignon, dans les bras de François Bayrou. « Je ne sais pas encore quel est son état d’esprit nous concernant, mais jusqu’ici le groupe MoDem à l’Assemblée nationale a toujours suivi la ligne présidentielle », a écrit Nicolas Metzdorf le 13 décembre. « À voir ce qu’il en sera du Premier ministre. » Une équipe se constitue, et un signe est notable. Selon une information du média Outremers360°, Éric Thiers, membre de l’ancienne mission sur la Nouvelle-Calédonie aux côtés de Rémi Bastille et Frédéric Potier en place juste après l’éclatement des émeutes, devrait rejoindre le cabinet du nouveau Premier ministre, en tant que conseiller spécial.

Vu le cas de la Nouvelle-Calédonie, François Bayrou ne peut que s’intéresser à son actualité et à ses pressantes contraintes. Le natif de Pau s’est rendu deux fois sur le territoire par le passé. « Il est sensible au dossier calédonien et il a été tenu régulièrement informé notamment par Didier Leroux et moi-même » observe Pascal Vittori, ancien membre du MoDem, aujourd’hui adhérent Les Centristes. « C’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience, qui connaît la Calédonie, qui est modéré et qui est susceptible de discuter avec tout le monde. » L’État serait ainsi un facilitateur pour l’émergence d’une solution sur l’avenir institutionnel travaillée entre Calédoniens.

Yann Mainguet