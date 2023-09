Francofolies, 5e édition

Les Francofolies reviennent pour trois soirées, de vendredi à dimanche, au centre culturel Tjibaou.

Sur scène, le 15 septembre, Louane, Kyo et, en première partie, Florent Moro et Pink Cotton. Samedi 16 septembre, place à Roméo Elvis, Jahneration et MØme. I Nu et Kuby ouvriront la soirée avec leurs nouveaux titres. Enfin, dimanche 17 septembre, Sofiane Pamart. Les festivaliers retrouveront leurs stands habituels et les rencontres avec les artistes. Le président de Francofolies autour du monde (7 festivals indépendants au total), Loïc Clairet, sera présent pour ce cinquième anniversaire.