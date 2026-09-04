Francofolies 2026 : l’œil du fin connaisseur

À VENIR

La programmation de l’édition 2026 à Nouméa est « particulièrement réussie parce qu’elle raconte plusieurs générations et plusieurs visages de la musique francophone », apprécie le successeur du fondateur des Francofolies, Jean-Louis Foulquier. L’inoxydable Jean-Louis Aubert, âme du groupe Téléphone, croisera, par exemple, Helena, représentante des nouveaux talents de la pop en langue française. Qui foulera les mêmes planches que les artistes locaux Red Lemons ou encore Mayura. Le rock renverra la balle au rap et au reggae… « C’est exactement la philosophie que je défends : provoquer des rencontres, insiste Gérard Pont. Entre des artistes reconnus et des artistes à découvrir », mais aussi « entre ceux qui arrivent et ceux qui sont d’ici ».

TERRITOIRE

Le copilote de Morgane Production est frappé par la « diversité » de la scène musicale calédonienne « et surtout sa capacité à faire dialoguer plusieurs influences ». Même si la Nouvelle-Calédonie possède « une identité culturelle extrêmement forte », sa musique se dirige aisément vers « le reggae, le kaneka, le rock, le rap, la chanson, la pop ou les musiques électroniques ».

Cette ouverture est « une richesse ». Gérard Pont croit « beaucoup à la nécessité de créer des passerelles pour les artistes calédoniens ». La grande famille des Francofolies peut ainsi faciliter cette circulation artistique. Le festival est un tremplin pour des Calédoniens leur permettant d’être repérés et, possiblement, de s’exprimer dans le réseau francophone. « Il faut que la route fonctionne dans les deux sens, note ce fin connaisseur des scènes musicales. Ce fut le cas avec Gulaan, Tyssia, Ykson, Atelemo Laualiki, Boagan, Vincent C… »

PARTAGE

Ces soirées, telles que celles des Francofolies, créent « un moment où une population se retrouve », souligne Gérard Pont, Brestois de naissance. « Et je pense que cela prend une résonance particulière aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie », profondément marquée par les crises successives. Cet homme du spectacle, qui gère également le Printemps de Bourges, est toujours fasciné par l’écrin des Francofolies, le Centre culturel Tjibaou, « un lieu extraordinaire, porteur d’une histoire et d’une identité très fortes ».

Et pour le réseau des Francofolies, « la Nouvelle-Calédonie est tout aussi importante. Notre vocation est précisément de montrer que la francophonie musicale n’a pas un centre avec une périphérie. Elle est faite d’une multitude de territoires qui ont chacun quelque chose à apporter aux autres ».