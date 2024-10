[DOSSIER] Franck Soury-Lavergne, entre résilience et innovation

À l’entrée sud de La Foa, où il cultive ‒ selon les saisons ‒ bananes, haricots, tomates et salades, Franck Soury-Lavergne l’affirme : « on est bien ici ». Pourtant, lorsque les émeutes ont éclaté, l’agriculteur n’a pas été épargné par leurs conséquences.

La difficulté à obtenir du carburant, notamment, l’a pénalisé. « Pour l’entretien de la culture et son irrigation, on en a besoin, donc pendant un temps, c’était tendu », se souvient-il. Les livraisons par pont maritime organisées au bout de quelques semaines par la Chambre d’agriculture et de la pêche (CAP-NC) ont heureusement atténué ce problème. « Cela ne nous a pas permis de travailler normalement, mais au moins, on pouvait arroser les cultures et sauver ce qui était en terre », décrit-il.