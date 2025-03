Franck Leandri : « Pour les associations, les mois qui viennent vont être décisifs »

La culture est placée au centre de l’accord de Nouméa de 1998. À l’heure de la quête d’un nouveau compromis politique, bon nombre de structures sont dans une situation financière très préoccupante. L’État continue d’apporter son soutien au travers de la Mission aux affaires culturelles ou MAC. Selon son chef Franck Leandri, conservateur général du patrimoine, la dotation du ministère de la Culture est maintenue à son niveau de l’an passé.

DNC : Comment jugez-vous la vitalité du monde culturel avant et après le 13 mai 2024 ?

Franck Leandri : La situation du monde de la culture était préoccupante sur le territoire depuis plusieurs années déjà, les causes me semblent contextuelles, structurelles et conjoncturelles. L’insurrection de mai a donc aggravé une situation déjà fragile. Outre les destructions de certains lieux de diffusion, de création et de médiation, les coupes budgétaires et la baisse des recettes propres impliquent des effets dominos sur le monde culturel et mettent en danger son existence même. Pourtant, au début des années 2000, la Nouvelle-Calédonie avait connu une période très dynamique en termes d’investissement culturel, de création artistique, de connaissance, de préservation et de valorisation des patrimoines.

Le Sud, la Brousse et les îles Loyauté sont-ils autant touchés ?

L’ensemble du territoire est forcément impacté dans la mesure où il n’est plus irrigué par les financements, notamment ceux nécessaires au fonctionnement et à la programmation des structures culturelles.

Les actions de la Mission aux affaires culturelles (MAC) ont-elles changé après le 13 mai 2024 ?

Bien sûr, sous l’autorité du haut-commissaire, la MAC, comme les autres services du haut-commissariat, s’est adaptée au principe de réalité post-crise insurrectionnelle. Elle a tenté d’apporter un accompagnement financier et une écoute attentive et proactive aux acteurs culturels de l’île les plus impactés.

Au total, en lien avec les collectivités locales qui détiennent, je vous le rappelle, la compétence culture, ce sont près de 150 subventions qui ont été attribuées en 2024 sur les différentes lignes budgétaires du ministère de la Culture, notamment celles de la création artistique et de l’éducation artistique et culturelle.

Le patrimoine immatériel est également un axe fort des missions de la MAC. Enfin, nous menons un travail de promotion des dispositifs ou des appels à projets des établissements publics du ministère de la Culture – Centre national de la musique (CNM), Centre national du livre (CNL) et Centre national du cinéma (CNC) – jusqu’alors peu utilisés par les partenaires culturels calédoniens.

En Métropole, des collectivités baissent leurs dotations à la culture. Le budget de la MAC en Nouvelle-Calédonie a-t-il diminué ?

La Nouvelle-Calédonie est l’un des seuls territoires français où la dotation du ministère de la Culture n’a pas été impactée en 2024, il en sera de même en 2025 avec même une légère consolidation (environ 200 millions de francs en fonctionnement).

Aux côtés des collectivités, il s’agira en priorité de soutenir la création artistique, l’éducation artistique et culturelle, les patrimoines et la filière du livre.

L’État va-t-il encore débloquer des aides pour le monde culturel ?

L’État est déjà très présent financièrement sur une compétence qui, je vous le redis, a été transférée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. J’ai évoqué les crédits pour le fonctionnement, mais il faut quand même surtout souligner l’exceptionnel accompagnement de l’État dans le cadre des contrats de développement sur les principales infrastructures culturelles de l’île.

Parmi les dossiers les plus récents, je pense notamment au musée d’histoire de la Nouvelle-Calédonie, à la modernisation de la bibliothèque Bernheim, à la rénovation du centre Tjibaou ou à la construction du centre culturel de Canala. Ces quatre dossiers totalisent plus de 2,4 milliards de francs de participation de l’État.