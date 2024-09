France / Nouvelle-Calédonie: deux voies dans le Pacifique

Ce sont des divergences d’appréciation des faits entre le gouvernement local et la représentante de la France auprès de la communauté du Pacifique qui ont mené au report de la mission d’information du FIP avant le 53e Forum. L’exécutif local aurait « identifié un certain nombre de sujets concernant la méthode et le protocole, qui doivent être traités en amont d’une visite », déclarait l’ancien président du FIP, Mark Brown, dans un communiqué le 21 août. Le sommet des leaders des 18 États et territoires associés, dont la Nouvelle-Calédonie est membre à part entière depuis 2016 (après avoir eu le statut d’observateur puis de membre associé), a été l’occasion de parvenir à un consensus. Louis Mapou, président de l’exécutif, a finalement accepté la mission, un accord ayant été trouvé sur les modalités du déplacement. Dans son communiqué du 29 août, le FIP réaffirme son « engagement continu à fournir un appui à la Nouvelle-Calédonie ». Une affaire révélatrice de la difficulté pour le territoire et la France de gérer la compétence partagée des relations extérieures – et ce n’est pas la première fois.

LE PACIFIQUE, UNE « FAMILLE » Louis Mapou bénéficie du soutien de ceux qu’il estime être la famille naturelle de la Nouvelle-Calédonie – et dans laquelle il souhaite l’inscrire davantage –, qui porte haut la notion de solidarité entre membres de l’organisation politique régionale. Le 22 juil- let, Mark Brown déclarait : « nous avons la responsabilité de prendre soin de notre famille dans les moments difficiles ». Le FIP met également en avant une autre façon de gérer les affaires, la “Pacific way”, engageant les parties calédoniennes à se réunir « dans l’esprit de la voie du Pacifique ». À la tête de la mission, les représentants des Tonga, îles Cook, Fidji et Salomon. Sur les quatre pays, les deux derniers sont membres du Groupe Fer de lance mélanésien, qui compte aussi dans ses rangs le FLNKS. L’alliance affirmait, dans un communiqué le 17 juillet, continuer à « supporter le droit de la Nouvelle-Calédonie à l’autodétermination » et « la volonté du FLNKS d’exercer éventuellement la pleine souveraineté ». DÉFENDRE SES INTÉRÊTS La gestion du dossier politique puis des émeutes n’a pas amélioré l’image de la France dans la région. Le président indépendantiste de la Polynésie française considère que ces événements l’ont « altérée ». La crise est « le sujet de toutes les discussions » à Nuku’alofa (capitale des Tonga), poursuit Moetai Brotherson, interrogé par Radio 1, média polynésien. Les pays du Pacifique estiment même que l’État n’a pas été « à la hauteur ». Et l’imbroglio lié au report de la mission du FIP n’a sans doute pas aidé. De quoi affaiblir la stratégie Indo-Pacifique développée par la France depuis 2018, à laquelle d’ailleurs la Nouvelle-Calédonie n’est guère associée. Alors que la région attise les appétits des grandes puissances, Chine, États-Unis, Inde, Australie, Japon, France… Dans ce contexte, la délégation française au Forum, composée notamment de l’ambassadrice pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, a rappelé que Paris était prêt à recevoir la mission du FIP, mais aussi que le « seul chemin » dans le processus menant à l’autodétermination était celui engagé par l’ONU. Quand Louis Mapou voudrait aussi que le dossier soit traité au niveau régional. Surtout, la France déploie son action. Outre l’augmentation de l’aide au développement pour le Pacifique à 200 millions d’euros (23,9 milliards de francs) d’ici 2027, annoncée l’année dernière au 52e sommet aux îles Cook, Véronique Roger-Lacan informe que l’Agence française de développement ouvre trois bureaux à Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vanuatu et, sous réserve de l’accord des autorités samoanes, une ambassade aux Samoa. Ces épisodes manifestent la difficulté pour la France et la Nouvelle-Calédonie de trouver leur place dans la conduite de leurs relations extérieures et de la défense de leurs intérêts, tout en maintenant une relation sereine. Jusqu’à un accord sur une solution institutionnelle ? Anne-Claire Pophillat