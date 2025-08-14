FR-Alert en test

Le déploiement du système national d’alerte permettant d’envoyer des notifications sur les téléphones portables des personnes présentes dans une zone exposée à un danger est en phase de test. Après Lifou, un essai a concerné, jeudi 7 août, Dumbéa à Nouméa Sud ainsi que les Loyauté. Il reste à garantir une parfaite réception sur certains types d’appareils, en particulier les iPhone dont les spécificités techniques requièrent des ajustements supplémentaires, informe l’État qui travaille avec l’OPT. Une nouvelle série de tests sera conduite dans les semaines à venir.