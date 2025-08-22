FR-Alert, comment ça marche ?

Le système national d’alerte permettant d’envoyer des notifications sur les téléphones portables en cas de danger est en phase de test en vue de son déploiement, normalement avant fin septembre. Des interrogations ont été formulées lors des tests grandeur nature réalisés au mois d’août. DNC fait le point avec l’OPT, Office des postes et télécommunications.
- UN SYSTÈME NATIONAL MIS EN ŒUVRE PAR HELIA-OPT
Afin de répondre aux besoins opérationnels de gestion de crise (météorologique, de sécurité intérieure, de santé, etc.), l’État a mis en œuvre le programme FR-Alert depuis juin 2022 en Métropole puis à La Réunion.
En Nouvelle-Calédonie, l’OPT a les capacités de déployer le dispositif jugé « plus compliqué techniquement en outre-mer parce que toutes les plateformes utilisées sont commandées et gérées depuis la Métropole », explique Olivier Amat, directeur des télécommunications du groupe. L’investissement est conséquent puisque l’office effectue les avances financières. « Elles sont de l’ordre de 100 millions de francs pour les équipements : plateformes, serveurs et leur configuration, nécessaires notamment à la mise en place d’une liaison sécurisée avec l’État. Depuis deux mois, l’équipe Cœur de réseau mobile est également mobilisée, avec un ingénieur et un technicien entièrement dédiés à ce projet. » Sachant que les prestations internes ne sont pas facturées. « Cette démarche s’inscrit dans notre politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises, NDLR). C’est une volonté d’Helia et de l’OPT d’accompagner l’État dans ses actions de protection des populations. »
- ACTIVATION, DIFFUSION ET TRANSMISSION
L’alerte est rédigée sur le portail de l’État, une interface numérique. C’est la Métropole qui a la main. En Nouvelle-Calédonie, la décision du déclenchement de l’alerte relèvera de la responsabilité du président du gouvernement local, dans le cadre de sa compétence en matière de sécurité civile, ou du haut-commissaire pour ses compétences en matière d’ordre public, de plan Orsec zonal, etc. Une fois rédigée, validée et saisie dans le portail, l’alerte est ensuite diffusée via les antennes relais Helia. « Tout passe par notre réseau mobile, principalement par la 4G », confirme Olivier Amat.
- DEUX TECHNOLOGIES
La diffusion cellulaire permet un envoi de masse et instantané des messages. Cette fonctionnalité appelée « Cell Broadcast » est intégrée par défaut sur les normes 4G et 5G. Pour la 2G et la 3G, il faut utiliser l’envoi de SMS géolocalisés, « ce qui est plus lourd à mettre en place, selon le directeur. Il reste encore de nombreux téléphones en 2G et 3G, même si leur nombre diminue progressivement ». Sur un parc global d’environ 270 000 terminaux (appareils), 4 000 sont encore uniquement en technologie 2G et 5 000 en technologie 3G.
- LE CAS APPLE
Des Calédoniens ont remarqué qu’ils n’avaient pas reçu l’alerte lors du précédent test, le 7 août. « La technologie de diffusion cellulaire est compatible avec Android, notamment les modèles Samsung récents. Pour certains appareils plus anciens ou d’autres marques, elle ne fonctionne pas encore, mais une mise à jour à venir devrait résoudre le problème », explique Olivier Amat.
Le plus gros concerne les téléphones de la marque Apple (66 000 terminaux en Nouvelle-Calédonie). « Tous les téléphones ne sont pas compatibles par défaut : nous devons obtenir des accords avec les différents opérateurs. Les discussions avec Apple concernant les iPhones sont encore en cours. » Ces questions sont sensibles parce qu’elles ont trait à la sécurité des États.
- AUCUNE INSTALLATION
Le dispositif FR-Alert ne nécessite aucune installation préalable ou inscription. « Le client n’aura rien à faire », confirme le directeur.
- DIFFÉRENTS TYPES D’ALERTE
Il existe plusieurs types d’alerte et niveaux d’urgence sur lesquels l’État devrait communiquer ultérieurement. L’alerte reçue le 7 août, avec plusieurs répétitions, était très élevée. En Métropole, le déclenchement d’une alerte relative à la circulation pendant les JO en mode « extrêmement grave » avait fait polémique. Il existe aussi deux modes d’exécution : réel ou à titre d’exercice.
- MODE SILENCIEUX OU VERROUILLÉ
La plupart des abonnés en 4G pourront recevoir l’alerte sonore, en mode silencieux ou en veille, mais pas en mode avion ou lorsque le téléphone est éteint.
- DÉLAIS DE QUELQUES SECONDES
En Métropole, des délais de réception différents ont été constatés selon la marque du téléphone, l’opérateur, l’endroit où l’on se trouve. « Les téléphones varient en termes de performances et robustesse, et de légères différences peuvent exister selon les localités par exemple entre Koumac et Nouméa, mais il s’agit seulement de deux ou trois secondes. »
- DONNÉES PROTÉGÉES
Est-ce que les autorités ont accès à nos données de localisation ? La réponse est non, selon l’OPT. « On ouvre l’accès aux localisations qu’en cas de réquisition judiciaire, précise Olivier Amat. Donc par défaut, l’État n’a pas accès à la position des abonnés. »
- AUTRES TESTS ET MISE EN ŒUVRE
« Des tests sont effectués chaque semaine en labo. Les services de l’État, en Métropole, nous préviennent, font des essais de diffusion et on vérifie que cela fonctionne », pour- suit le directeur. D’autres tests grandeur nature interviendront après le règlement des configurations et la fin des discussions avec Apple. « On vise fin septembre au plus tard pour la mise en service ». L’État a promis d’améliorer la communication relative à la prochaine campagne d’essais. Si la population de Lifou avait été informée du premier test, cela n’a pas été le cas le 7 août dans la zone de Dumbéa Nord à Nouméa Sud et aux îles Loyauté.
Chloé Maingourd