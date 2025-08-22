FR-Alert, comment ça marche ?

Afin de répondre aux besoins opérationnels de gestion de crise (météorologique, de sécurité intérieure, de santé, etc.), l’État a mis en œuvre le programme FR-Alert depuis juin 2022 en Métropole puis à La Réunion.

En Nouvelle-Calédonie, l’OPT a les capacités de déployer le dispositif jugé « plus compliqué techniquement en outre-mer parce que toutes les plateformes utilisées sont commandées et gérées depuis la Métropole », explique Olivier Amat, directeur des télécommunications du groupe. L’investissement est conséquent puisque l’office effectue les avances financières. « Elles sont de l’ordre de 100 millions de francs pour les équipements : plateformes, serveurs et leur configuration, nécessaires notamment à la mise en place d’une liaison sécurisée avec l’État. Depuis deux mois, l’équipe Cœur de réseau mobile est également mobilisée, avec un ingénieur et un technicien entièrement dédiés à ce projet. » Sachant que les prestations internes ne sont pas facturées. « Cette démarche s’inscrit dans notre politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises, NDLR). C’est une volonté d’Helia et de l’OPT d’accompagner l’État dans ses actions de protection des populations. »

ACTIVATION, DIFFUSION ET TRANSMISSION