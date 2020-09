Depuis un an et demi, ces associations demandent aux élus des communes siégeant au Sign de bénéficier d’une convention au même titre que la Spanc pour récupérer à la fourrière les animaux non réclamés et les faire adopter. Le 18 août, lors d’une réunion avec le Sign, une partie des élus s’était engagée à faire avancer ce point, mais il n’en a rien été. « Ils préfèrent tuer un animal en bonne santé, pour un coût de 60 000 à 80 000 francs aux frais du contribuable, plutôt que de nous le laisser », s’insurge Virginie Sala, porte-parole du collectif. Et pourquoi donc ? « Il y a une légende urbaine qui dit qu’auparavant, des associations avaient ce droit, mais que des animaux récupérés étaient retrouvés dans la rue. » Pour cette raison, le collectif a proposé une mise à l’épreuve, avec une convention d’un an. Toujours sans retour. Virginie Sala de citer l’exemple de la fourrière de Tahiti qui, par « solidarité » préfère elle, faire adopter que d’éliminer les animaux.

Autre grief : les conditions de capture et de détention des animaux. « Il y a des captures abusives. Je suis actuellement avec une dame dont le chien a été sifflé, alors qu’il était sur son terrain, et embarqué dans le camion ! » Les exemples cités sont divers et variés et certaines situations font particulièrement tiquer les défenseurs du bien-être animal : partent ainsi des chiots non sevrés, des mères allaitantes sans leurs chiots.

Les horaires sont également incriminés : la fourrière est fermée le vendredi après-midi, alors que les captures se poursuivent et que les gens payent pour le gardiennage du samedi et dimanche. Selon Virginie Sala, dans certaines communes, des frais additionnels de 2 000 francs sont demandés lorsque l’animal est identifié et elle fait état de possibles convocations à la gendarmerie avec, cette fois, des amendes de 3 000 francs, « selon un arrêté qui date de 34 ans ».