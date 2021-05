Des fouilles se tiennent actuellement vers la plage du Kuendu Beach. Des experts de l’Institut d’archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP) et de l’université ont été missionnés par la Direction de la culture de la province Sud. Les dernières intempéries ont fait émerger des ossements humains, certains datant de l’époque du bagne. Un cimetière était installé en ces lieux depuis 1875 et jusque dans les années 1980.