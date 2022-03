Le Forum de l’eau a réuni près de 200 personnes (politiques, chercheurs, techniciens, chefs d’entreprise…) mardi, à la Communauté du Pacifique (CPS), à Nouméa. Joseph Manauté (photo), membre du gouvernement chargé de la politique de l’eau partagée (PEP), a présenté l’avant-projet de loi du pays destiné à « la protection de la ressource », puisque la Calédonie n’échappe ni à l’alternance des sécheresses et des inondations, ni aux pollutions, ni aux conflits d’usage dans les zones de captage. Cette loi doit offrir un « socle juridique solide » aux décisions des différentes autorités. « À l’heure actuelle, au moment de prendre des sanctions, les collectivités se heurtent à cette fragilité réglementaire », a expliqué David Ginocchi, directeur adjoint des Affaires juridiques.

Le texte pourrait aussi créer une « redevance pour l’occupation et l’usage du domaine public », dans le but d’augmenter les moyens du Fonds de l’eau (150 millions de francs par an).

La PEP prévoit notamment de parvenir à « zéro rejet d’eau non traitée » d’ici 2045, ce qui suppose de lourds investissements dans l’assainissement. Le projet de loi devrait être examiné par le gouvernement collégial dans les prochaines semaines, au terme de la période de « concertation », avant d’être présenté au Congrès.