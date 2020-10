Plus de 10 000 personnes ont répondu samedi, à Nouméa, à l’appel de l’association « Un cœur une voix » qui entend défendre les intérêts des non- citoyens avant et après la sortie de l’Accord de Nouméa.

L a minorité silencieuse a fait entendre haut et fort sa voix, samedi matin, aux alentours du haut-commissariat où séjourne le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, durant sa quatorzaine. Dans les rues, bondées, on trouvait les non-citoyens, exclus du droit de vote aux provinciales ou au référendum, mais également des votants venus en soutien. Après la deuxième consultation, qui a marqué un resserrement entre le non et le oui, et surtout à l’approche de la sortie de l’Accord de Nouméa, il s’agit de marquer l’existence et le poids des quelque 41 000 exclus du corps provincial, de faire valoir leurs droits, leur contribution au territoire et de défendre leurs intérêts.

« Un cœur une voix », représentée par son président, Raphaël Romano, on le rappelle, ne remet pas en cause le corps électoral référendaire, qui a fait consensus depuis 1998. Mais elle milite pour le dégel du corps électoral provincial et vise une participation en 2024, si cette élection est maintenue. À ce titre, l’association a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, le 7 décembre 2019, et la réponse est attendue d’ici un an.