Les vétérinaires, techniciens de laboratoire, dentistes et manipulateurs radio vont pouvoir assurer les injections dans les vaccinodromes dans les semaines à venir. De même que les pharmaciens qui vont progressivement installer des postes de vaccination dans leurs officines. Ces professionnels sont formés depuis le 23 août à l’Institut de formation des professions sanitaires et sociales, l’IFPSS, où 200 volontaires se sont inscrits. Cette formation prévoit un volet théorique et pratique avec une application désormais dans les conditions réelles au centre du Receiving. Les sessions devraient prochainement s’étendre aux professionnels de la province Nord.