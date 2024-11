[FORMATION] Ils ont décidé de se reconvertir

La destruction de nombreux emplois a obligé certains salariés à entamer une reconversion professionnelle. Témoignages.

Carte à pizza qu’il a confectionnée lui-même sous les yeux, Florian Envray déballe ses idées avec enthousiasme. Napolitaine, margherita, pepperoni… « Pour le moment, je préfère partir sur des valeurs sûres, mais plus tard, pourquoi pas en cuisiner avec de la salsa de mangue ou avec une sauce à la citrouille par exemple. » Il y a quelques semaines, cet ancien salarié d’une entreprise sous-traitante de KNS a sauté le pas et décidé de se lancer dans la confection de pizzas. Une idée qui lui trottait en tête depuis « un petit moment » déjà. « Un jour, un copain m’avait fait des pizzas avec son four portatif et j’ai adoré l’expérience. Donc là, après avoir déposé pleins de CV sans retours, je me suis dit : “Allez, je vais essayer, ça ne mange pas de pain.’’ […] Je voulais au moins pouvoir payer mon loyer », raconte l’apprenti pizzaïolo.

Après avoir racheté le four de son ami à l’aide de la solidarité du voisinage de Ouémo, sollicité à travers un post Facebook, l’aventure a pu commencer. « J’ai regardé des tutos sur internet pour réaliser la pâte à pizza, je n’avais jamais fait ça de ma vie », sourit-il. Si les débuts sont laborieux, à force d’entraînement, Florian prend finalement la main. « Un soir, j’ai invité six amis autour d’une table et réalisé 10 pizzas en 40 minutes. Ils m’ont dit : “Mec, tes pizzas, elles déchirent !’’ », se souvient-il.

Petit à petit, le bouche-à-oreille fait son œuvre et plusieurs personnes passent commande. Couplé à un poste de livreur qu’il a récemment trouvé, cette activité lui permet de retrouver une vie professionnelle stable. Puis « la nourriture, c’est intemporel, ça ne va jamais se démoder », assure-t-il, confiant.

« SAISIR LES OPPORTUNITÉS »

Se « lancer », c’est également ce qu’a fait Laurie Toiroro Mama. Professeure de danse tahitienne depuis 2010, cette mère de famille a connu quelques difficultés pendant les émeutes. Située dans le quartier de la Vallée-du-Tir, son école de danse a été inaccessible durant plusieurs semaines et son activité a mis du temps à reprendre, avec « une chute de clientèle » qui n’est remontée « qu’à partir du 24 septembre ».

Constatant la situation, et « parce que les prix des loyers baissaient », l’entrepreneure a décidé d’ouvrir deux autres petites entreprises : un centre artistique et culturel (avec de la danse tahitienne, du yoga et la présence d’associations diverses) à Normandie, ainsi qu’un centre alimentaire à Nouville, comprenant une partie boulangerie et où des plats à emporter y seront également vendus. « Je me suis rendu compte que si je n’osais pas, j’allais devoir déposer des CV et ça, je n’avais pas envie », confie-t-elle.

Pour s’aider dans son cheminement, elle a pu profiter d’une formation gratuite sur la thématique de la résilience à la province Sud, et s’est entourée d’une accompagnatrice en entrepreneuriat. « On faisait du troc, je lui donnais des cours de danse tahitienne et elle m’offrait des séances d’accompagnement », s’amuse-t-elle. Aujourd’hui, elle se dit « très contente » d’avoir réalisé ce choix. « Il faut y aller et saisir les opportunités, il y a des choses qui existent pour ceux qui veulent se reconvertir. »

Nikita Hoffmann