Football : sept ans de suspension pour un joueur d’Horizon Patho

Le joueur d’Horizon Patho qui avait frappé un arbitre le 2 mai, lors d’un match de Super ligue, a été suspendu pendant sept ans. La FCF, commission fédérale de discipline, précise que « les quatre premières années font l’objet d’une interdiction totale d’exercer toute activité relative au football » et « qu’au cours des trois années suivantes, le joueur a uniquement la possibilité d’exercer des fonctions d’arbitrage, sous réserve de suivre les stages de formation mis en place par la FCF ».