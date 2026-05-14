Football : Johann Sidaner quitte ses fonctions

Il aura dirigé la sélection des Cagous durant quatre ans, de 2022 à 2026. Le sélectionneur Johann Sidaner quitte ses fonctions. Une décision prise d’un commun accord avec la Fédération calédonienne de football, précise un communiqué, mercredi 13 mai. Elle a souligné « le sérieux exemplaire, l’intégrité et le leadership », dont a fait preuve le sélectionneur. « Son travail laisse une empreinte concrète et des bases solides pour la suite des projets de l’équipe nationale. »