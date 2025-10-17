Fondation Kaddour : « Nous voulons montrer aux enfants que tout est possible »

Vu le contexte économique actuel, cela ne risque-t-il pas d’être compliqué de compter sur les entreprises calédoniennes ?

Oui, mais la fondation est amenée à durer dans le temps. Cela signifie que, dans dix ou vingt ans, elle sera encore présente. J’espère que la Nouvelle-Calédonie s’en sortira, afin que nous puissions compter sur le tissu écono- mique calédonien. Après, l’avantage d’une fondation, c’est qu’elle permet de chercher des financements européens et mondiaux. De nombreuses entreprises et groupes, comme LVMH, financent des programmes pays. C’est pour cette raison que nous sommes sous l’égide de la Fondation du sport français. Deux ou trois fois par an, celle-ci met en avant plusieurs programmes. L’occasion, pour les entreprises qui le souhaitent, de soutenir la Nouvelle-Calédonie ou l’un de ses projets.

L’un des trois piliers présentés par la fondation est l’insertion professionnelle par le sport. Des projets se dessinent-ils ?

La réinsertion professionnelle par le sport fait effectivement partie d’un de nos programmes. Un important projet, similaire, existe déjà en France et il porte ses fruits : des entreprises recrutent des jeunes en décrochage scolaire, en les réinsérant par le sport. C’est ainsi que cela fonctionne. Nous souhaitons mettre en place ce type de programme. Pour l’heure, il nous reste à en terminer l’écriture. Nous nous donnons trois à six mois pour rédiger le projet pays.

La lutte contre toutes les discriminations est aussi un axe fort. Comment tendre vers cet objectif, notamment après les émeutes de 2024 ?

En construisant des salles de sport. Pas uniquement en province Sud, mais égale- ment dans le Nord et dans les Îles. Je suis intimement persuadé qu’il faut lutter contre le décrochage scolaire. C’est primordial. Pour ce faire, le sport et la culture sont des solu- tions. Ensuite, nous allons essayer de créer un programme de formation d’éducateurs sportifs dans plusieurs disciplines, avec l’objectif de multiplier leur nombre par dix, dans tout le pays. Ainsi, lorsque les enfants sortiront de l’école, ils ne traîneront pas dans la rue, mais iront dans une salle de sport.