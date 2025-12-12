Florentin Dedane : « Une consultation au mois de mars, pour nous, c’est impossible »

Certains, ici, n’ont clairement pas envie de se représenter. La question des finances est très problématique. Et puis, c’était une mandature assez mouvementée avec l’usine du Sud, le Covid, le 13 mai.

Comment se profile 2026 ?

Ça risque d’être encore plus compliqué financièrement que cette année. Parce qu’en 2025, le PGE, prêt garanti par l’État, est venu combler un peu le budget de répartition. On attend le budget de répartition, et l’autre partie du PGE, de 200 millions d’euros, qui doit faire l’objet d’une nouvelle convention. Mais on sait très bien qu’il y a aussi le Ruamm, la Cafat, Enercal… Pour construire les budgets primitifs, on a dit aux maires de partir sur les mêmes montants qu’en 2024. Mais sans la compensation de l’État, ça va être compliqué.

Pour nous, le budget de répartition des collectivités, c’est minimum 100 milliards et on parle de 104 milliards. Mais il pourrait y avoir un rejet du contrôle de la légalité du budget de la Nouvelle-Calédonie parce qu’il serait insincère. Donc, il s’agit d’être prudent. On est en train de travailler avec le gouvernement, mais sur la partie légalité, on verra.

Il pourrait y avoir un rejet du contrôle de la légalité du budget de la Nouvelle-Calédonie.

Que pensez-vous du projet de plan de relance proposé par Sébastien Lecornu ? Les communes sont-elles suffisamment prises en compte ?

Il faut attendre qu’il y ait le budget, avant de tirer des plans sur la comète. On sait très bien que la France est aussi en difficulté. Ce qui est prévu, pour l’instant, c’est que les communes soient prises en compte dans la partie aide de l’État aux collectivités. 300 millions d’euros ont été annoncés pour 2026, il me semble. Mais là-dessus, figurent les 200 millions restants de l’emprunt. Donc pour être clair, il y aurait 100 millions pour toutes les collectivités.

Au niveau politique, vous disiez que l’accord de Nouméa n’a pas assez pris en compte les communes. Bougival est-il plus satisfaisant ?

Ce que les maires ont toujours dit, c’est que dans l’accord de Nouméa, ils ont été les oubliés. On ne les a pas associés aux discussions. Et dans l’accord de Bougival, c’est la même chose. Indépendantistes, comme loyalistes, nous n’avons pas été invités. D’ailleurs, Pascal Vittori n’était pas là avec sa casquette de président de l’Association française des maires, mais en représentation politique.