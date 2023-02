Qui aurait pu penser que toutes ces heures passées à fabriquer des bracelets brésiliens dans son enfance la mèneraient jusqu’à un des plus grands studios de cinéma au monde ? « On me disait que je ne serai jamais payée à enfiler des perles », raconte Florence Dosdane, en souriant. Raté. Vingt ans plus tard, elle est embauchée par le studio de cinéma Wētā Workshop et participe à la réalisation de dizaines de pièces pour la saga Avatar, dont le collier de Neytiri. Tout « a commencé avec les pompons à la maternelle, j’en faisais des guirlandes ». Ensuite, il y a eu le macramé. « Je ne décrochais pas, je restais dans ma chambre pendant des heures. J’ai un syndrome autistique, alors tout ce que je faisais c’était fois 400. »

Du fait de la carrière militaire paternelle, elle vit une jeunesse nomade et se rend régulièrement en Nouvelle-Calédonie, « où on avait toute la famille ». Ses parents lui parlent d’écoles d’art. Mais Florence Dosdane se voit en scientifique et refuse même d’intégrer les Gobelins (grande école parisienne), où elle est pourtant acceptée sans postuler, et reste au lycée, « où je n’ai pas ma place non plus ». La jeune femme, née en 1984 en Métropole d’une mère calédonienne et d’un père vanuatais, décide de s’installer sur le territoire. Elle a 20 ans et enchaîne les petits boulots, obtient un CAP d’esthétique, devient masseuse, avant de finalement intégrer l’administration en tant que secrétaire.

Florence Dosdane a conçu et fabriqué la partie végétale du collier de Neytiri, pour laquelle elle s’est inspirée des fleurs carnivores du Grand Sud, les népenthès.

LE TEMPS DE LA BRICOLE

On est en 2010, elle profite de ses premiers salaires stables pour se rendre régulièrement au Japon, « son pays de cœur ». « J’étais en apnée en Nouvelle-Calédonie et je me défoulais à Tokyo. » Ce qui l’attire ? Tout. « Le surréalisme, la nature, la culture ancestrale, c’est un peuple qui a su garder ses racines tout en étant à la pointe de la technologie. Et une façon de fuir la réalité. »

Au fond d’elle, Florence Dosdane sent que l’art est ce qui lui correspond, mais elle ne sait pas de quelle façon. Ce qui est sûr, c’est qu’elle aime incarner des personnages – « il y avait le besoin d’exprimer la créature à l’intérieur de moi » –, notamment ceux de l’univers de Tim Burton, dont elle est une grande fan et, surtout, les confectionner.

Depuis son adolescence, elle visionne les making-of des films, comme celui du Seigneur des anneaux de Peter Jackson, créateur de Wētā Workshop… Hasard ? « Je sentais une telle proximité avec ces gens-là, j’avais envie d’être avec eux, ils faisaient ce que j’avais envie de faire. J’avais un réel engouement pour l’envers du décor, les créateurs derrière tout ça. » L’apprentie bricoleuse s’exerce avec tout ce qu’elle trouve. « Le fait que l’accès aux matériaux soit limité ici a été une très bonne école. » Elle est douée, mais aussi maline et débrouillarde. Ses costumes, présentés aux concours locaux, raflent les premières places.

Le déclic survient lorsque Florence Dosdane assiste au tournage d’une série anglo-saxonne à Paris. « En regardant mes costumes, un accessoiriste a dit que j’avais un niveau international. J’avais enfin trouvé ma place. » Peu après, son frère, de retour de Nouvelle-Zélande, lui parle du World of WearableArt, une des plus grandes compétitions au monde mêlant art, mode et design. Florence Dosdane se lance et se donne quatre ans pour en faire partie. Il aura suffi de quatre mois. « J’ai été la première Française à être sélectionnée, ça a été de la folie. » Elle part s’installer là-bas en 2015. « J’ai été contactée par Wētā avant même le concours. »

Une autre des créations de Florence Dosdane, intitulée « la poupée cassée ». (© Martial Dosdane)