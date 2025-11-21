FLNKS-UNI : un divorce et deux stratégies

Né en 1984, à la date très symbolique du 24 septembre, jour anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, le FLNKS succède au Front indépendantiste (FI), jugé trop institutionnel. Car les militants veulent passer à la vitesse supérieure, face aux dangers à leurs yeux du « statut Lemoine », mais aussi pour la reconnaissance de l’identité kanak et la revendication d’émancipation. L’orientation est adoptée : la lutte doit gagner le terrain. Le FLNKS promeut à l’époque « l’unité des indépendantistes », tout comme « la prise en compte des non-Kanak après la table ronde de Nainville-les-Roches de juillet 1983 » se souvient Victor Tutugoro, présent à la fondation du Front à Ducos. Son parti, l’UPM, qui était l’une des composantes du FI, participe à la création du mouvement FLNKS. Approché par Éloi Machoro, de l’Union calédonienne, le Palika intègre le bureau politique du Front à la fin de l’année 1984, à la suite du congrès de la formation politique en novembre. Pour l’organisation de Paul Néaoutyine, la voie du terrain fera avancer la revendication.

« OUTRANCE ET MENACE »

Avec quatre membres à son bord, le FLNKS a connu des hauts et des bas ces dernières années. Mais le Palika et l’UPM ont pris leurs distances vis-à-vis du bureau politique de la coalition indépendantiste, en septembre 2024 — tout en restant une composante — à la suite du congrès du FLNKS à Koumac lors duquel cinq formations ont intégré la structure, et Christian Tein, leader de la CCAT, alors placé en détention provisoire en Métropole dans l’enquête des émeutes mortelles du 13 mai, a été nommé président du Front nouveau format. « Il est difficile d’exister aujourd’hui au sein d’une mouvance indépendantiste dont une partie s’est largement radicalisée ces derniers temps au travers de l’outrance et de la menace, au détriment des valeurs [des accords] de Matignon et de Nouméa sur lesquelles Bougival veut poursuivre » a souligné Victor Tutugoro, de l’UPM, mercredi 19 novembre. D’ailleurs, avec le projet d’accord signé le 12 juillet dans les Yvelines, « le fossé s’est creusé davantage ». L’UPM et le Palika défendent le texte, l’Union calédonienne et ses désormais entités sœurs le rejettent.

« Nous avons considéré que ce qui se fait au sein du FLNKS ne nous correspond plus » a déclaré Charles Washetine, du Parti de libération kanak, vendredi 14 novembre, pour qui une différence notable pèse : « Depuis 2013, nous portons l’option politique d’une indépendance en partenariat avec, comme point central, en termes de stratégie, la négociation. Et nous nous sommes rendus compte que le FLNKS nouveau aujourd’hui n’est plus dans cette stratégie que l’on défend ». Autrement dit, l’aboutissement du projet politique se fera par le dialogue. Alors que l’UC prône davantage une rupture plus immédiate avec « l’accord de Kanaky ».