FLNKS-UNI : un divorce et deux stratégies

Le Palika avec Charles Washetine (photo) et l’UPM par la voix de Victor Tutugoro ont, tour à tour, expliqué ces derniers jours les raisons de leur départ du FLNKS. © Y.M.

En retrait du FLNKS depuis un an, le Palika et l’UPM, réunis au sein de l’UNI, ont officialisé leur sortie de la coalition indépendantiste. Au-delà d’une séparation historique, deux méthodes pour un même objectif vont s’affronter aux prochaines échéances électorales.

Rideau. Le Parti de libération kanak (Palika), lors de son 50e congrès à Téné à Bourail du 7 au 9 novembre, puis l’Union progressiste en Mélanésie (UPM), durant sa 42e édition à la tribu de Goyetta à Ponérihouen du 14 au 16 novembre, ont arrêté une décision historique : leur sortie officielle du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) nouveau format. Une page se tourne après 41 années de présence et d’action au sein de la coalition indépendantiste qui, de fait, perd sa frange politique modérée.

Né en 1984, à la date très symbolique du 24 septembre, jour anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, le FLNKS succède au Front indépendantiste (FI), jugé trop institutionnel. Car les militants veulent passer à la vitesse supérieure, face aux dangers à leurs yeux du « statut Lemoine », mais aussi pour la reconnaissance de l’identité kanak et la revendication d’émancipation. L’orientation est adoptée : la lutte doit gagner le terrain. Le FLNKS promeut à l’époque « l’unité des indépendantistes », tout comme « la prise en compte des non-Kanak après la table ronde de Nainville-les-Roches de juillet 1983 » se souvient Victor Tutugoro, présent à la fondation du Front à Ducos. Son parti, l’UPM, qui était l’une des composantes du FI, participe à la création du mouvement FLNKS. Approché par Éloi Machoro, de l’Union calédonienne, le Palika intègre le bureau politique du Front à la fin de l’année 1984, à la suite du congrès de la formation politique en novembre. Pour l’organisation de Paul Néaoutyine, la voie du terrain fera avancer la revendication.

« OUTRANCE ET MENACE »

Avec quatre membres à son bord, le FLNKS a connu des hauts et des bas ces dernières années. Mais le Palika et l’UPM ont pris leurs distances vis-à-vis du bureau politique de la coalition indépendantiste, en septembre 2024 — tout en restant une composante — à la suite du congrès du FLNKS à Koumac lors duquel cinq formations ont intégré la structure, et Christian Tein, leader de la CCAT, alors placé en détention provisoire en Métropole dans l’enquête des émeutes mortelles du 13 mai, a été nommé président du Front nouveau format. « Il est difficile d’exister aujourd’hui au sein d’une mouvance indépendantiste dont une partie s’est largement radicalisée ces derniers temps au travers de l’outrance et de la menace, au détriment des valeurs [des accords] de Matignon et de Nouméa sur lesquelles Bougival veut poursuivre » a souligné Victor Tutugoro, de l’UPM, mercredi 19 novembre. D’ailleurs, avec le projet d’accord signé le 12 juillet dans les Yvelines, « le fossé s’est creusé davantage ». L’UPM et le Palika défendent le texte, l’Union calédonienne et ses désormais entités sœurs le rejettent.

« Depuis plus d’un an, nous n’avons plus participé au fonctionnement du FLNKS nouveau, parce que nous n’avons pas accepté les passages en force opérés dans le fonctionnement », a insisté Victor Tutugoro, président de l’UPM, mercredi 19 novembre. © Y.M.

« Nous avons considéré que ce qui se fait au sein du FLNKS ne nous correspond plus » a déclaré Charles Washetine, du Parti de libération kanak, vendredi 14 novembre, pour qui une différence notable pèse : « Depuis 2013, nous portons l’option politique d’une indépendance en partenariat avec, comme point central, en termes de stratégie, la négociation. Et nous nous sommes rendus compte que le FLNKS nouveau aujourd’hui n’est plus dans cette stratégie que l’on défend ». Autrement dit, l’aboutissement du projet politique se fera par le dialogue. Alors que l’UC prône davantage une rupture plus immédiate avec « l’accord de Kanaky ».

Le FLNKS est une coalition reconnue tant sur le plan national qu’international avec des relations solides tissées au fil des décennies. Le Palika et l’UPM mettent en avant la bannière de l’UNI, l’Union nationale pour l’indépendance, structure qui rassemble, outre les deux formations piliers, l’association UNID. Le Parti de libération kanak et l’Union progressiste en Mélanésie encouragent d’ailleurs à privilégier désormais « la plateforme » de l’UNI pour les prochaines élections provinciales en juin 2026. La compétition avec le FLNKS nouveau format sera l’un des enjeux forts de ces échéances capitales.

Yann Mainguet

Un cap 2026-2031

Le Palika, au terme de son congrès à Bourail, a dévoilé son souhait d’horizon politique. Pour le parti, les futurs élus de la période 2026-2031 recevront « le mandat pour porter l’installation de Kanaky-Nouvelle- Calédonie ». L’idée étant de s’assurer, à travers les prochaines échéances électorales, « un rapport de force favorable afin d’élaborer et adopter dans
les meilleures conditions la loi fondamentale. Cette dernière servira de prémices à la constitution de la future nation ». En parallèle, la mandature
« établira les modalités d’exercice de la souveraineté ». À partir de 2031, le Palika estime que « Kanaky-Nouvelle-Calédonie » doit pouvoir parachever le transfert de compétences régaliennes et « asseoir l’État de Kanaky-Nouvelle-Calédonie comme un État souverain ».

 