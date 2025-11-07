FLNKS : changement de cap à gauche

L’intervention a rappelé de vieux souvenirs. Arthur Delaporte, député du Parti socialiste originaire du Calvados, a proposé, lundi 27 octobre, en commission mixte paritaire, une nouvelle rédaction du titre du texte de loi visant à reporter la tenue des élections provinciales au plus tard le 28 juin 2026. L’intitulé, adopté par les élus, n’intègre plus la mention de l’accord de Bougival, mais invite à « la poursuite de la discussion en vue d’un accord consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ».

Une remarque du parlementaire en dit long d’ailleurs sur la position du groupe politique, à l’heure déjà des calculs sur le probable vote du Parlement réuni en congrès à Versailles : « Les socialistes ne soutiendront pas de réforme constitutionnelle qui se ferait sans consensus. » L’initiative d’Arthur Delaporte éclaire une connexion ancienne entre sa bannière, celle du PS, et la Nouvelle-Calédonie, ou plus exactement, le FLNKS et sa composante Palika, avant de grands bouleversements.

« LIAISON DIRECTE »

Peu après sa naissance, en 1984, le Front de libération nationale kanak et socialiste reçoit, dans une mouvance anti-impérialiste, le soutien de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) d’Alain Krivine et de Lutte ouvrière (LO) d’Arlette Laguiller. C’est-à-dire, de l’extrême gauche. Cependant, la signature des accords de paix, de Matignon, avec le Premier ministre, Michel Rocard, en 1988, puis de l’accord de décolonisation, de Nouméa, avec Lionel Jospin en 1998, amène à un rapprochement avec le Parti socialiste.

Le Palika entretient ce lien, car les deux partis partagent « des valeurs de gauche, comme la solidarité et le progrès social », explique l’élu des îles Loyauté, Charles Washetine. « La liaison est même directe entre ici et Paris » quand la formation à la rose est au pouvoir, estime un observateur de la vie politique. Le Parti de libération kanak de Paul Néaoutyine organise quelques primaires sur le territoire pour la désignation du candidat PS à l’élection présidentielle, et converse régulièrement avec le siège national des socialistes sur des points d’actualité.

Certains voient même dans le nom de baptême du lycée Michel-Rocard, à Pouembout, inauguré par Najat Vallaud-Belkacem en octobre 2016, une traduction de ces rapports soutenus. Néanmoins, le PS ne franchit pas, dans ses déclarations officielles, la ligne de la revendication de la pleine souveraineté, mais évoque davantage l’autonomie la plus large et la collectivité « sui generis ».

De leur côté, le Palika et le FLNKS n’ont pas une relation exclusive avec l’organisation politique nationale, échangent avec d’autres mouvements de gauche, et tentent de multiplier leurs contacts à l’international.