Les mesures sanitaires ont à nouveau été allégées, lundi 14 mars, compte tenu de l’amélioration de la situation épidémique. Après l’abandon du masque en extérieur et de la septaine à l’arrivée pour les personnes vaccinées, le pass sanitaire et les jauges ont été supprimées, conformément au plan de « sortie de crise » établi fin février. Et ce, pour une durée d’observation de quinze jours.

Les rassemblements ne sont plus limités en nombre. Le port du masque reste obligatoire en intérieur à partir de 18 ans (et non plus 11 ans) et le pass sanitaire est maintenu pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

Pour les voyageurs de plus de 12 ans arrivant sur le territoire, un test PCR ou antigénique réalisé 48 heures après l’arrivée est exigé. Les navires de pêche et de plaisance sont à nouveau autorisés à entrer dans les eaux territoriales. En revanche, les navires de croisière restent interdits.

Dans son communiqué, le gouvernement indique que « la prudence reste de mise. Ces aménagements ne signifient pas que tout risque est écarté. » En province Nord, le port du masque n’est plus obligatoire pour les écoliers et les internes, depuis lundi. C’était déjà le cas dans les autres provinces.

