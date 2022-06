L’arrêté conjoint du 6 septembre 2021 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 à l’intérieur de la Nouvelle-Calédonie » est arrivé à son terme le dimanche 12 juin et n’a pas été reconduit en raison de « la baisse continue et régulière du taux d’incidence », indiquent le gouvernement et le haut-commissariat dans un communiqué, et « conformément au plan de sortie de crise établi en février ».

L’arrêté du 5 mai 2020 concernant les mesures relatives à la protection du territoire contre l’introduction du virus va également être modifié afin de permettre aux voyageurs qui arrivent en Nouvelle-Calédonie d’avoir recours à l’autotest ou au test antigénique à J+2.

Le virus, « malgré une situation sanitaire plutôt satisfaisante », continue cependant de circuler. Chaque semaine, 200 à 300 nouveaux cas en moyenne sont dénombrés. La Dass recommande donc toujours le port du masque à partir de 18 ans dans les cabinets médicaux, paramédicaux, pharmacies, laboratoires, services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, c’est-à- dire « dans tous les lieux fréquentés par des personnes vulnérables ou malades ».

Il est également recommandé pour les activités en intérieur, aux personnes vulnérables et malades et celles qui les côtoient, et aux personnes non vaccinées. Les gestes barrières et la vaccination restent aussi des outils de « protection efficaces pour éviter la reprise épidémique ».