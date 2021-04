Le programme de subventions JobKeeper, destiné à aider financièrement les entreprises australiennes depuis mars 2020, s’est achevé dimanche. Le dispositif profitait à près de 1,54 million d’Australiens et 500 000 entreprises, en particulier du secteur touristique. Entre 100 000 et 150 000 emplois pourraient être perdus selon le Trésor public. Le supplément Covid-19 du programme JobSeeker, en faveur des personnes sans emploi, a pris fin mercredi. L’opposition s’indigne, alors que les gouvernements fédéraux et l’État tentent de rassurer en invoquant un retour progressif au bon fonctionnement de l’économie.

©Getty Images