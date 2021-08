Passé le fiasco du Congrès, les forces non indépendantistes, toutes tendances confondues, communiquent ardemment ces derniers jours, sur leur unité retrouvée dans la perspective de la campagne du référendum. C’est une bonne nouvelle. Les indépendantistes, qui ont également leurs problèmes internes, ont toujours su se retrouver pour les échéances cruciales.

Il est vrai de dire que l’élection de la présidence du Congrès et le référendum sont deux choses bien distinctes et que les électeurs ne penseront ni à Thierry Santa, ni à Philippe Gomès quand ils glisseront leur bulletin Non dans les urnes. Comme les partisans du Oui ne penseront ni à Daniel Goa ni à Paul Néaoutyine.

Ceci étant dit, ces querelles ne sont pas sans conséquences sur l’image des élus en général, une image qui n’a eu de cesse de s’étioler ces dernières années, au sein des deux mouvances d’ailleurs.

Alors quand ressurgit l’idée d’un rassemblement des loyalistes, pourquoi pas autour d’un groupe, on ne peut s’empêcher de se remémorer les derniers essais non concluants, les guerres de tranchées. Il faudra donc faire très fort et ne pas se disperser pour aller chercher les quelque 15 % d’hésitants en Brousse, dans les Îles, les quartiers…