Fin de la délégation de service public pour Karuïa et Carsud

Mercredi 31 juillet, le Syndicat mixte des transports urbains (SMTU) du Grand Nouméa a annoncé la résiliation des délégations de service public de transport en commun du réseau Tanéo opéré par le GIE Karuïa et Carsud. Cette décision, jugée « difficile », sera effective le 30 janvier 2025.

« Les émeutes ont provoqué des dégâts considérables sur nos infrastructures et équipements, d’un montant approchant le milliard de francs, rendant la poursuite des activités sous leur forme actuelle impossible », explique le SMTU.

Cette résiliation représente, selon le syndicat, une première étape pour lui permettre, durant cette période de six mois, « de mener une revue de ses ressources et de travailler à des solutions de transport alternatives à court et moyen terme, aptes à rétablir un service de qualité pour nos usagers, fiable, sécurisé et accessible ».