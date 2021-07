« Pas de piqûre, pas de boulot », telle est la nouvelle politique du gouvernement de Frank Bainimarama. Face à une nouvelle flambée épidémique liée au variant Delta, les autorités locales ont décidé de rendre la vaccination obligatoire. Les fonctionnaires devront prendre un congé s’ils n’ont pas reçu leur première injection au 15 août. Et ils risquent le renvoi s’ils ne sont pas totalement vaccinés au 1er novembre. Pour le secteur privé, les employés devront avoir reçu leur première dose au 1er août. En cas d’infraction, le travailleur risque une lourde amende et son employeur, une fermeture administrative. L’archipel recense plus de 700 nouveaux cas par jour. Le système de santé est au bord de la rupture. Le confinement généralisé n’est pour l’heure pas envisagé.