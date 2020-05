Les autorités fidjiennes ont annoncé qu’un travail était mené pour que l’archipel intègre la zone de voyage trans- Tasman que l’Australie et la Nouvelle- Zélande prévoient de mettre en œuvre. Le gouvernement a promis que toutes les mesures de sécurité seraient prises pour éviter la propagation du virus. En attendant, les frontières de l’archipel demeurent fermées jusqu’à la fin du mois de juin. Et les aides affluent pour ce proche partenaire des deux puissances anglo-saxonnes. La semaine dernière, après l’Europe et la Nouvelle-Zélande, l’Australie a annoncé une aide directe de 7,5 millions de dollars US.