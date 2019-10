Depuis le 15 septembre, date du début de la saison administrative des feux de forêt, 214 départs de feux ont été constatés (cinq dans les îles, 85 en province Sud et 124 dans le Nord). La surface brulée est estimée à près de 3500 hectares. Cette semaine les flammes ont ravagé environ 300 hectares de forêt sur la commune de Ouégoa, au niveau de la tribu de Balagam et d’autres incendies ont sévi à Bélep, Houaïlou (Coula)…

La Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR) souligne que les conditions météorologiques actuelles, avec une importante sècheresse et un alizé soutenu, sont « particulièrement favorables à une propagation rapide des incendies, ce qui complique le travail d’extinction et rend tout départ de feu particulièrement dommageable pour les personnes, les biens ou encore l’environnement ». Ajoutant que « derrière chaque incendie de forêt se trouve la main de l’homme », elle rappelle les règles élémentaires : consulter les cartes de Météo France, procéder au débroussaillement, ne pas fumer dans les espaces naturels sensibles, ne jamais jeter de mégot par la fenêtre d’un véhicule, éviter d’allumer des feux, signaler les départs de feu en composant le 18.