Après consultation des élus et coutumiers, l’État s’est prononcé en faveur du retrait de l’épave du Kea Trader, bloquée sur le récif Durand depuis le 12 juillet 2017. Un courrier va être adressé à l’armateur, Lomar Shipping, formalisant cet accord et détaillant les conditions à respecter en matière de sécurité maritime ainsi que le dispositif de suivi et d’évaluation de l’impact environnemental des opérations de démantèlement. Le comité scientifique du parc de la mer de Corail avait émis un avis défavorable sur cette opération, susceptible d’avoir des impacts irréversibles sur l’environnement. Ces réserves, dit l’État, ont conduit à envisager un suivi renforcé des conséquences environnementales du chantier et ont finalement été levées. Le gouvernement avait déjà validé la méthode d’enlèvement.