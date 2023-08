Feu vert du Cese pour changer le statut des animaux

Le Conseil économique, social et environnemental a rendu un avis favorable, vendredi 11 août, sur une proposition de loi du pays modifiant le statut des animaux dans le code civil. Cette dernière introduit un article énonçant que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » et les retire de la catégorie des biens dans laquelle ils se trouvaient.

Cette modification, « très attendue » et « qui a mis huit ans à voir le jour », permettra de reconnaître les « animaux comme sujets de droit et non plus comme de simples objets ».

Le Cese regrette cependant « qu’il n’existe toujours pas de texte sur le bien-être animal en tant que tel », alors que « l’urgence est réelle », selon les associations. Parmi les recommandations de l’institution : accroître la protection des animaux, définir ceux qui sont concernés par ce statut, et préciser les devoirs des propriétaires en termes de nourriture et de soins pour garantir le bien-être animal.