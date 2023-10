Fermeture de la Maison du Lagon

La Maison du Lagon, dont le chalet d’accueil est situé à Port Moselle, n’accueillera plus de visiteurs à partir du 1er janvier 2024. Les prestataires regroupés dans le Syndicat des activités nautiques et touristiques ne peuvent plus maintenir l’activité « suite à l’arrêt des subventions et sans nouvelles aides des agences de développement du tourisme ». L’établissement constituait un Point d’information sur les activités en mer pour les résidents et les touristes depuis 12 ans, recevant en moyenne 6 500 personnes par an.