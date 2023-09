Fentanyl, Ice… « Des drogues que l’on ne veut pas voir venir »

On a tous entendu parler des ravages des drogues dures aux États-Unis, en Asie et dans le Pacifique, ses liens avec le crime et les décès prématurés. Dans une ère globalisée, le trafic est un problème transnational, qu’il faut gérer à plusieurs.

C’est dans cette optique qu’a émergé en 2022, avec l’aide de la Mildeca (1), le projet Blue Coat qui vise la coordination entre les pays et territoires de la région. Après des rencontres à Los Angeles et Papeete, deux séquences sont prévues en Nouvelle- Calédonie.

La première, organisée sous l’égide de la douane à la CPS (Communauté du Pacifique), portait sur le renseignement. Il s’agissait de dresser un état des lieux des routes et nouveaux modes opératoires des organisations criminelles, des techniques pour repérer la dissimulation des drogues par voie aérienne et maritime, et les flux d’argent. Le second rendez-vous, au mois de novembre, se focalisera plus précisément sur la coopération judiciaire, policière et le renseignement financier.

« SEMER LA MORT »

Valentine Rioult, de la direction de la Coopération internationale de sécurité du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer (DCIS) (2), qui regroupe police et gendarmerie nationale, avait fait le déplacement. Précédemment en poste aux États-Unis, elle a en mémoire les « ravages » de l’Ice (méthamphétamine) en Polynésie française. « Des Polynésiens venaient se fournir en Californie et repartaient semer la mort. » Elle insiste sur l’importance de ce cycle de séminaires, qu’elle a participé à lancer pour le Pacifique Sud. « La coopération est absolument cruciale. »

Le territoire semble épargné par ce genre de drogues. Mais « c’est un vrai sujet, pour Théophile de Lassus, directeur de cabinet du haut-commissaire, une des priorités de l’État en matière de sécurité ».

« La drogue de synthèse tourne autour de la Nouvelle-Calédonie », abonde Bruno Dalles, le procureur général. Il insiste aussi sur les « effets glaçants » de l’Ice, qui concerne 10 000 personnes en Polynésie française, ou le fentanyl, « première cause de mortalité par stupéfiants » aux USA. « On n’est pas loin. Fidji est un lieu de passage. Il y a des traces d’Ice en Australie et en Nouvelle-Zélande. »