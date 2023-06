Faux pas ou deux pas en arrière ?

Indépendantistes et non-indépendantistes attendaient les deux documents avec intérêt. L’audit de la décolonisation et le bilan de l’Accord de Nouméa ont été présentés le premier jour de la visite ministérielle, jeudi 1er juin, aux deux délégations exceptionnellement réunies. Le FLNKS uni et les loyalistes en rang dispersé ont jeté un […]