Conséquences sur la santé

L’enjeu est important parce que la pollution de l’air est la troisième cause de décès prématurés dans le monde, souligne Nina Julié. « La mauvaise qualité de l’air a des effets sur la santé et est responsable de 40 000 décès en France chaque année. » En Nouvelle- Calédonie, les études épidémiologiques sur le sujet sont rares. Deux ont été réalisées en 2012. « Elles montrent qu’il y a un lien entre la santé et les polluants. » Or, la prévision permet de mieux préserver la santé des gens. « Moins on mesure, moins on connaît la qualité de l’air et moins on peut prévoir les épisodes de pollution et anticiper les problèmes de santé. » La pollution de l’air, un sujet technique, invisible et… tabou ? « Oui, parce qu’on a un problème au milieu d’une capitale, donc commencer à dire que ça pollue et que ça entraîne des problèmes de santé… La solution, c’est qu’il faut travailler sur une nouvelle centrale dont émane principalement la pollution. »

Avec l’arrêt de l’Anse-Vata, il reste quatre stations : Logicoop, Montravel, Vallée- du-Tir et Faubourg-Blanchot. En plus du dioxyde de soufre, des oxydes d’azote, des poussières fines et des métaux lourds, celle de l’Anse-Vata, et c’était une de ses particularités, mesurait l’ozone.

Poussières fines, métaux lourds et benzène Cette année, Scal’air poursuivra les prélèvements de poussières et de métaux lourds contenus. « C’est un polluant majoritaire, surtout sur Nouméa. Il dépasse régulièrement la valeur cible en nickel, donc c’était important pour nous de continuer et d’élargir les analyses, on va essayer d’en faire sur la zone du Mont-Dore », indique Alexandra Malaval-Cheval, directrice. Autre priorité, la campagne BTEX, autour du benzène notamment. Ce sont des composés organiques volatils très toxiques qui émanent des carburants. « C’est important de continuer cette observation et de l’étendre au Grand Nouméa, en particulier autour des axes routiers. » Retard dans l’agrément Alors qu’elle l’a déposée il y a six mois, l’association n’a pas de réponse concernant sa demande d’agrément. Un label qui lui est indispensable pour nouer des partenariats avec des entreprises comme Koniambo Nickel SAS, précise Nina Julié, présidente de Scal’Air. « Cela nous prive de financements. » Avec les deux autres métallurgistes, la SLN et Prony Resources, les relations sont bonnes. « Chacun met en œuvre son arrêté ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement, NDLR). » Subventions Après trois années de stagnation (16,5 millions de francs en 2017, 2018 et 2019), les subventions octroyées par le gouvernement ont diminué en 2020 (9,4 millions de francs) puis de façon plus draconienne l’an dernier (trois millions qui n’ont toujours pas été versés à ce jour, mentionne Nina Julié). En 2022, sur les 17 millions demandés par l’association, le gouvernement a inscrit 9,4 millions au budget. Pour s’en sortir, Scal’Air a puisé dans son fonds de roulement. « Aujourd’hui, on n’a plus de trésorerie. »

