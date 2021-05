Le 11 mai, le cluster Synergie organisait une conférence sur les véhicules électriques. L’idée était clairement d’encourager ce type de voitures qui représentent pour l’instant moins de 1 % du marché. Les problématiques sont nombreuses. Les véhicules électriques sont désormais incontournables. Loués par les uns, décriés par les autres, il est bien difficile de se faire un avis sur la question. Pour le cluster Synergie, qui représente le lobby des entreprises travaillant dans les énergies renouvelables y compris les concessionnaires de véhicules électriques, la question ne se pose pas. La Nouvelle-Calédonie a du retard et il faut mettre le pied sur l’accélérateur. Afin de de pousser dans cette voie, il organisait, mardi, une conférence sur la question de l’électromobilité où la critique n’avait pas vraiment sa place. C’était l’occasion pour les professionnels d’aborder divers aspects de l’électromobilité, presqu’exclusivement orientée sur les véhicules électriques (VE). Après un état des lieux du marché mondial et local, des intervenants ont déroulé des présentations sur « les préjugés de l’électromobilité », « le comparatif financier électrique versus thermique », ainsi que « les actions à déployer ». Enercal a également évoqué les services potentiels que cette électromobilité pourrait offrir au réseau. Cette conférence, soutenue par l’Agence calédonienne de l’énergie (ACE) et le cabinet de Christopher Gyges, le membre du 16e gouvernement notamment en charge de l’énergie et de l’économie, fait suite à l’adoption par le Congrès d’une délibération encadrant les caractéristiques techniques des bornes de recharge pour l’alimentation des VE. Un texte qui a été l’occasion pour les membres du Conseil économique, social et environnemental de souligner un problème de cohérence dans la démarche engagée par le gouvernement et l’ACE. Le Cese rappelle, tout d’abord, que le mix énergétique est « encore très carboné et d’une production particulièrement émettrice en polluants » en Nouvelle-Calédonie. Comme on peut le voir sur le site de l’ACE, le taux de production d’électricité issue de sources renouvelables en 2019 était de 14 % avec une dépendance énergétique aux énergies fossiles de 97 % (la Nouvelle-Calédonie a un niveau d’émission de CO2 par habitant proche de celui des États-Unis). Et le projet de délibération ne fait pas mention à un raccord direct à des fermes photovoltaïques. Autrement dit, relié à un réseau alimenté à plus de 80 % par des énergies fossiles, le véhicule électrique perd son sens, comme le soulignent bon nombre d’études (Le véhicule électrique dans la transition écologique en France, réalisée par le cabinet Carbone 4 entre mai 2016 et novembre 2017 et cofinancé par l’Ademe).

Quel sens d’une alimentation aux énergies fossiles ? Pour peu que les VE soient alimentés par des énergies renouvelables, ils ne règlent pas non plus toutes les problématiques liées au transport. Bien qu’extrêmement réduites, des émissions de particules polluantes et nocives pour la santé demeurent, comme l’a indiqué Scal’air, lors de son audition devant le Cese. Un grand nombre d’experts à travers le monde, à commencer par ceux des Nations unies dans un rapport de 2019, sont convaincus que tout l’enjeu est de faire évoluer les habitudes en matière de transport, les impacts de l’extraction minière étant particulièrement importants et amenés à s’aggraver avec les besoins de la transition énergétique. Et les habitudes des Calédoniens sont loin de constituer un modèle. Une grande partie des véhicules vendus sur le territoire sont lourds (40 % du parc sont des utilitaires légers de type pick- up), très gourmands en carburant et utilisés pour des distances courtes, en moyenne de 40 kilomètres par jour, ce qui est faible.

Un chiffre qui pourrait justifier une réduction du parc automobile et le développement de la location à courte durée au lieu d’un achat. Mais comme le souligne encore le Cese, alors que l’ACE doit prochainement rendre une étude sur l’implantation des bornes de recharge et que le schéma pour la transition énergétique devrait être revu avant la fin de l’année, aucune réflexion stratégique n’a été sérieusement engagée. Une stratégie d’autant plus nécessaire que les technologies évoluent vite et font penser que le véhicule électrique n’est pas nécessairement « LA » solution pour la Nouvelle-Calédonie. La Banque mondiale a récemment publié un rapport sur les choix technologiques et invite à bien réfléchir en tenant compte, notamment, du développement de carburants tels que l’ammoniac ou de l’hydrogène (directement utilisés comme combustibles) qui exigeraient de profonds bouleversements des infrastructures et de moyens humains. L’emploi et la formation sont un autre volet important des changements en matière de mobilité. Selon les experts, les VE nécessitent une maintenance considérablement réduite et donc une main d’œuvre d’autant moins importante. Sans compter que les métiers ne sont pas les mêmes. Les mécaniciens de demain seront des électroniciens spécialisés dans la maintenance des VE, des formations qui n’existent tout simplement pas sur le territoire et qu’il faudrait créer.