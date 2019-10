Le cancer est devenu l’une des principales maladies, en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs. Avec le temps et des connaissances beaucoup plus approfondies, l’oncologie ou la cancérologie est devenue de plus en plus complexe. Cette complexité est aujourd’hui de plus en plus traitée par des centres spécialisés qui regroupent l’ensemble des disciplines et compétences. C’est tout le sens du partenariat que la clinique Kuindo- Magnin développe avec Gustave-Roussy, le centre spécialisé de la région parisienne.

Et l’idée de regrouper les spécialistes n’est pas neuve puisque le centre Gustave-Roussy a été créé en 1926, par le médecin du même nom, déjà avec l’idée que le cancer était une maladie trop complexe pour être gérée par des spécialistes isolés n’ayant pas accès à des points de vue d’autres spécialistes, qu’ils s’agissent d’oncologues, de médecins, de radiothérapeutes, d’imageurs ou encore d’anatomopathologistes. Pour Grégory Vial, le directeur de la stratégie et du développement du centre, ce sont précisément ces expertises réunies qui permettent une bonne prise en charge des patients.

Afin d’améliorer cette dernière, la clinique a choisi de faire appel au centre et à son expertise. Le partenariat porte sur plusieurs points et en particulier, sur les problèmes d’accès à la ressource médicale. Plus prosaïquement, il s’agit du manque d’attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour les spécialistes. Comme l’expliquent les médecins du centre, outre des facteurs matériels, le fait de travailler seul limite l’intérêt du travail et crée des risques, liés au manque d’expertise extérieure, et fatigue plus rapidement la personne. Autant de raisons qui expliquent pourquoi les spécialistes rechignent à venir jusqu’en Nouvelle- Calédonie.

Pascal Olejniczak (2e en partant de la gauche), accompagné du professeur Drovetti, le premier oncologue de la clinique (à sa gauche), accompagnié par la délégation du centre Gustave-Roussy.