L’idée de Choose New Caledonia, porté par le gouvernement et mis en œuvre par les provinces, est de simplifier les démarches pour les potentiels investisseurs extérieurs afin de les encourager à investir en Nouvelle- Calédonie. Pour cela, un site internet a vu le jour ( https://choosenewcaledonia.nc/ ). On peut y trouver une présentation du territoire ainsi que des vidéos vantant ses avantages, vidéos sous-titrées en anglais.

Ces chiffres existent et sont scrupuleusement consignés par l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM). Les investissements directs étrangers ont connu un pic en 2012, avec une entrée de 249 milliards de francs. En 2018, ces entrées de capitaux n’étaient plus que l’ombre d’elles- mêmes, dépassant à peine 35 milliards de francs avec les investissements dans le nickel. Et la tendance est clairement à la baisse. La mine a longtemps masqué la faiblesse des investissements dans les autres secteurs d’activité. Les complications rencontrées dans les métallurgistes laissent apparaître les difficultés du reste de l’économie calédonienne à accéder aux ressources financières. C’est tout particulièrement le cas des sociétés innovantes implantées en Calédonie, qui peinent à lever des fonds.

La Nouvelle-Calédonie a connu des niveaux d’investissements qui avaient de quoi faire rêver les territoires les plus développés du Pacifique. En une dizaine d’années, deux usines de taille mondiale ont été construites. Un afflux de capitaux étrangers venu bouleverser l’économie locale qui a eu bien du mal à assurer l’atterrissage de cette phase d’hypercroissance. Le fait est que la situation est singulièrement différente aujourd’hui au point que les promoteurs de Choose New Caledonia, aussi bien à la province Sud qu’au gouvernement, ont bien été embêtés pour donner le montant des investissements qui arrivent chaque année sur le territoire.

Au-delà de la simplification, il est également question de mutualiser les moyens des collectivités pour rendre le dispositif plus clair et moins coûteux. Paradoxalement, chaque province disposera de son propre bureau et de son propre personnel, et sera aidé par le gouvernement. Si Christopher Gyges a indiqué que la province Nord souhaitait participer au dispositif, elle n’était pas présente à la présentation et aucune mention n’y était faite dans le dossier de presse. Tout aussi paradoxalement, le slogan est décliné en Choose New Caledonia South et Choose New Caledonia Loyalty Islands. De la même manière, les provinces affichent des politiques différentes. Comme l’a souligné Philippe Blaise, l’idée est d’aller chercher des idées et des projets ainsi que des investisseurs étrangers et français grâce au réseau Business France, qui porte l’initiative Choose France, lancée par Emmanuel Macron, il y a trois ans.

Aujourd’hui l’un des pays les plus attractifs au monde en termes d’investissement, la France est pourtant souvent pointée du doigt pour la lourdeur de ses impôts, la complexité de son système administratif. Si ces critères sont importants, il en existe bien d’autres qui pèsent dans la balance comme les opportunités liées au potentiel de développement grâce à la concentration d’entreprises spécialisées, à la taille des marchés et leur accessibilité, aux coûts d’approvisionnement, l’accès aux technologies, aux compétences ou encore la productivité des salariés qui, en France, est l’une des plus élevées au monde.