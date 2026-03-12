Faudra-t-il trouver plus de 50 milliards en 2030 ?

L’inquiétude est apparue à la lecture d’un courrier de Matignon, daté du 4 décembre dernier. Une lettre du même auteur, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, rédigée cette fois le 20 février, ravive une réelle crainte. Sur trois pages, le chef du gouvernement détaille les principes et les piliers du pacte de refondation économique et social entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, le soutien « exceptionnel » de Paris s’élevant à près de 240 milliards de francs sur cinq ans.

Deux phrases attirent néanmoins l’attention, dont le sens rappelle celui imprégné deux mois et demi plus tôt dans la missive. « Ces soutiens sont sans précédent, ce qui permettra à la Nouvelle-Calédonie d’être en capacité, dès 2030, d’assumer pleinement le financement de son système économique et social ainsi que l’ensemble des compétences transférées, et ce, en cohérence avec son autonomie fiscale, écrit Sébastien Lecornu. Toute compétence de l’État éventuellement transférée à l’avenir aux collectivités du territoire devra être prise en charge financièrement par le territoire. »

Le message est clair. Si cette intention ministérielle est suivie au mot près, la phase de transition de 2026 à 2030 devra être le temps à la fois du rétablissement des finances publiques locales, mais aussi de la mise en place de puissants leviers pour obtenir de nouvelles ressources. Car la facture ne serait pas mince.

L’enseignement primaire public est transféré de l’État vers la Nouvelle-Calédonie depuis 2000. Tout comme, en janvier 2012, celui du second degré public et privé, l’enseignement primaire privé et la santé scolaire. Cependant, en application de la convention du 18 octobre 2011 portant sur la mise à disposition globale et gratuite, et son avenant en date du 16 décembre 2015, l’archipel ne supporte pas le coût du personnel. À l’exception du primaire public via les provinces. L’éducation constitue le premier poste de dépenses de l’État, avec 53 milliards de francs en 2024, la République assurant la rémunération de 5 000 personnels environ.