« Faire prendre conscience aux jeunes que l’école, c’est une chance »

Il est de ces personnes qui pourraient parler des heures de ce qui les anime. Avec Éphraïm Chamoinri, le temps s’écoule vite lorsque le sujet de l’école arrive sur la table.

À 34 ans, le jeune homme originaire de Thio a créé sa propre entreprise, « La Relève ». Une entreprise de coaching scolaire visant à accompagner, « un peu à la manière d’un entraîneur », les collégiens, lycéens et étudiants dans l’obtention de leur diplôme ou la réussite de leurs examens. Un projet qu’il ficelait depuis « deux-trois ans » et qui a vu le jour en janvier 2024. Auparavant, celui qui est titulaire d’une licence d’histoire- géographie et d’un master 1 en métiers de l’enseignement a multiplié les remplacements aux quatre coins de la Nouvelle-Calédonie. Des expériences qui lui ont transmis « la flamme de l’enseignement » et permis de mettre le doigt sur un certain nombre de difficultés rencontrées par les élèves calédoniens. Comme « le fait de confondre le langage parlé et le langage écrit », de « mal construire ses phrases » ou de « ne pas comprendre certains mots de vocabulaire ». « Ce sont des choses qui les pénalisent dans leur rédaction […] Généralement, à l’école, on est obligé de faire une marche forcée sur la compréhension de certains mots alors que parfois, ça nécessiterait de prendre plus le temps. Car s’ils ne comprennent pas, ils abandonnent vite », a-t-il constaté.