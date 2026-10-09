Faire participer les jeunes aux décisions

« Nous sommes là pour représenter la jeunesse, mais aussi faire en sorte que les jeunes prennent leur place dans le développement de leur territoire. » En quelques mots, Daniel Hama résume la mission qui lui incombe depuis son élection, il y a deux mois, en tant que délégué national au sein du Pacific Youth Council ou Conseil de la jeunesse du Pacifique. Une mission qu’il partage avec les 18 autres représentants de la région. À leur tête se trouve Mahoney Mori, originaire des États fédérés de Micronésie et président de l’organisation depuis 2024.

À 28 ans, Daniel Hama, originaire de Lifou, n’a pas tardé à se mettre au travail. Il s’est d’abord rendu au Vanuatu pour rencontrer son homologue, Norman Kalotiti, président du Conseil national de la jeunesse du Vanuatu. « Je voulais discuter avec lui pour m’inspirer de leur modèle. Ils sont très structurés sur leur politique jeunesse », décrit-t-il.

Car le rôle d’un délégué du PYC, c’est aussi ça : échanger avec les autres représentants de la jeunesse et les ministres concernés, porter les revendications des jeunes lors des rencontres régionales et contribuer à élaborer des recommandations pour que les politiques publiques répondent davantage à leurs besoins. « Cette organisation les aide à passer du simple stade de la consultation à une participation directe aux processus de décision nationaux et régionaux », développe Gabriella McMahon, conseillère en inclusion sociale au sein de la Division des droits de la personne et du développement social à la CPS et fortement impliquée dans le Conseil de la jeunesse du Pacifique.

Les réunions des ministres de la Jeunesse du Pacifique constituent notamment des rendez-vous importants pour les délégués. La prochaine est prévue les 10 et 11 décembre aux Samoa. À cette occasion, les représentants de la jeunesse siègent aux côtés des ministres et participent aux discussions qui les concernent.