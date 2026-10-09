Faire participer les jeunes aux décisions

Souvent méconnu du grand public, le Conseil de la jeunesse du Pacifique fédère, depuis 1996, les structures de la région. En lien avec la Communauté du Pacifique, il défend la place des jeunes dans les instances de décision et porte leurs voix à l’échelle régionale.
« Nous sommes là pour représenter la jeunesse, mais aussi faire en sorte que les jeunes prennent leur place dans le développement de leur territoire. » En quelques mots, Daniel Hama résume la mission qui lui incombe depuis son élection, il y a deux mois, en tant que délégué national au sein du Pacific Youth Council ou Conseil de la jeunesse du Pacifique. Une mission qu’il partage avec les 18 autres représentants de la région. À leur tête se trouve Mahoney Mori, originaire des États fédérés de Micronésie et président de l’organisation depuis 2024.
À 28 ans, Daniel Hama, originaire de Lifou, n’a pas tardé à se mettre au travail. Il s’est d’abord rendu au Vanuatu pour rencontrer son homologue, Norman Kalotiti, président du Conseil national de la jeunesse du Vanuatu. « Je voulais discuter avec lui pour m’inspirer de leur modèle. Ils sont très structurés sur leur politique jeunesse », décrit-t-il.
Car le rôle d’un délégué du PYC, c’est aussi ça : échanger avec les autres représentants de la jeunesse et les ministres concernés, porter les revendications des jeunes lors des rencontres régionales et contribuer à élaborer des recommandations pour que les politiques publiques répondent davantage à leurs besoins. « Cette organisation les aide à passer du simple stade de la consultation à une participation directe aux processus de décision nationaux et régionaux », développe Gabriella McMahon, conseillère en inclusion sociale au sein de la Division des droits de la personne et du développement social à la CPS et fortement impliquée dans le Conseil de la jeunesse du Pacifique.
Les réunions des ministres de la Jeunesse du Pacifique constituent notamment des rendez-vous importants pour les délégués. La prochaine est prévue les 10 et 11 décembre aux Samoa. À cette occasion, les représentants de la jeunesse siègent aux côtés des ministres et participent aux discussions qui les concernent.
RÉINSÉRER LES JEUNES
Au-delà de ces rencontres, le Conseil de la jeunesse du Pacifique mène plusieurs projets de front. Parmi eux figure le plan d’épanouissement de la jeunesse 2027-2036, dont l’élaboration a débuté en 2024 avec la participation des conseils nationaux de la jeunesse, des ministères concernés et des organisations régionales (notamment la CPS).
Il repose sur sept piliers – éducation, emploi et débouchés économiques ; santé et bien-être ; changement climatique ; identité et patrimoine du Pacifique ; droits de la personne et sécurité ; connectivité intégrée, information et confidentialité ; leadership et gouvernement. Il devrait être validé prochainement lors de la réunion des ministres de la Jeunesse. « L’idée est d’avoir un cadre régional commun sur les politiques jeunesse du Pacifique », explique Daniel Hama.
Lui aimerait, de son côté, faire aboutir d’autres mesures en parallèle. La transmission du « savoir-faire et de l’identité kanak et océanienne » lui tient à cœur, tout comme la réinsertion des jeunes – notamment Kanak – dans le monde de l’emploi. « Aujourd’hui, 90 % des personnes incarcérées au Camp-Est sont des jeunes Kanak. Ce n’est pas normal et il faut agir là-dessus », insiste-t-il, précisant qu’il défend et représente « tous les jeunes du pays ». « Dans ce rôle-là, tu es pour l’intérêt général, tu n’es pas là pour un parti politique. Tu représentes tous les jeunes. »
Pour la CPS, partenaire privilégié du Conseil de la jeunesse du Pacifique, de multiples mesures restent à mettre en place. Surtout, « la représentation doit inclure les jeunes souvent laissés pour compte, comme ceux qui vivent hors des grands centres urbains et ceux qui se heurtent à des obstacles liés au genre, au handicap ou à la connectivité », souligne Gabriella McMahon.
Nikita Hoffmann
Une volonté commune
L’idée de créer un conseil de la jeunesse régional émerge au milieu des années 1970. Plusieurs conseils nationaux de la jeunesse souhaitent alors fonder une structure commune. Une première tentative, en 1975, échoue. Il faudra attendre 1996 pour que le Pacific Youth Council, ou Conseil de la jeunesse du Pacifique, soit finalement établi. À ses débuts, il est basé à Nouméa, au sein de la CPS, qui s’appelait encore Commission du Pacifique Sud. Son président est alors le Calédonien Josefata Streeter, qui représente le PYC lors du Forum mondial de la jeunesse des Nations unies, en novembre 1996. Le secrétariat du Conseil de la jeunesse du Pacifique est ensuite transféré aux Fidji.