Si le haut-commissariat n’a, pour l’instant, pas jugé nécessaire d’instaurer une telle mesure à l’échelle du territoire, plusieurs maires y réfléchissent. À Dumbéa, le premier édile, Georges Naturel, en concertation avec la commissaire déléguée de la province Sud, a franchi le pas en choisissant d’utiliser ses prérogatives pour instaurer un peu plus de sévérité dans sa commune.

Il a pris un arrêté qui instaure un couvre-feu jusqu’à lundi prochain, 13 avril, 23 h 59 inclus. Il est donc strictement interdit de circuler entre 22 h et 5 h du matin à l’intérieur et à moins de 200 mètres de certaines zones. Seules sont exemptés les professions prioritaires, les personnes nécessitant une assistance médicale d’urgence et leurs accompagnants.

La nécessité d’aller plus loin

Georges Naturel justifie cette décision par le relâchement observé dans certains quartiers sur la deuxième semaine de confinement. « La première semaine s’est bien passée, puis il y a eu de plus en plus de regroupements. On a fait de la pédagogie, mais je sentais qu’il y avait un besoin d’aller plus loin », explique-t-il. La police municipale est intervenue en particulier sur des regroupements à Dumbéa Centre, Dumbéa-sur- Mer… Et parfois ces rassemblements ont abouti à des rixes, du tapage nocturne, de l’ivresse publique et manifeste et des nuisances diverses.

En cette période de crise sanitaire, le couvre- feu doit permettre de faire respecter une fois pour toutes les mesures prises par le haut-commissariat et le gouvernement : le confinement, la distanciation des personnes, toujours dans l’objectif de limiter le risque de propagation du Covid-19. « L’idée est vraiment de faire comprendre aux gens que c’est indispensable, que c’est le seul moyen de combattre ce virus ! », martèle Georges Naturel.