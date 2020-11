Une veille cyclonique est également possible depuis l’installation, en 1977, d’un satellite japonais qui couvre le Pacifique Sud-Ouest avec des données fiables et des photos à la minute. Il n’y a pas de tendance significative concernant l’intensité des cyclones.

Les variations sur les pluies et la sécheresse, qui peuvent être des conséquences du dérèglement climatique, sont également calculées sur 27 stations de référence. Et à ce niveau, selon Météo France, on a observé des alternances marquées entre les périodes pluvieuses et sèches, avec des variations sur deux à huit ans conditionnées à El Niño et La Niña et des variations décennales.

En Nouvelle-Calédonie, a expliqué Alexandre Pelletier, de Météo France, le climat s’est réchauffé d’au moins un degré ces cinquante dernières années, depuis les recensements crédibles, même si l’on garde heureusement nos saisons, ce qui est « plutôt rassurant ». Les mesures de température s’effectuent sur le terrain (sur une centaine de points) et via quinze stations de référence depuis les années 1970 ou grâce à des documents anciens qui remontent jusqu’à 1860.

La montée du niveau de la mer, qui peut être causée par la tectonique des plaques, l’affaissement de la Terre (Torres, Ambrym) ou des variations très rapides de température causant la fonte des glaces, a toujours existé. Mais alors que le niveau était stable depuis 7 000 ans, a expliqué Bernard Pelletier, de l’IRD, on trouve à l’échelle globale à l’aide des satellites (1993) et des marégraphes (1900), des signes d’accélération de la montée des eaux (0,6 mm par an entre 1900 et 1930 et 2,9 mm par an entre 1993 et 2015), mais qui sont inégalement répartis à l’échelle de la planète. Le fait que la Terre bouge la rend difficile à quantifier. Elle serait a priori plus importante dans les zones non stables comme le Sud-Ouest Pacifique.

Différents scénarios

Pour anticiper sur le futur de cette machine bien lancée, les scientifiques utilisent des systèmes de modélisation qui ont permis, par exemple, au Giec (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) d’établir différents scénarios. On sait aujourd’hui, a souligné Christophe Menkes, que si l’on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre, la planète aura pris 3 à 5 °C en moyenne en 2100. Environ 60 % des coraux subiront un blanchissement tous les ans, une répétition qui signera sûrement leur arrêt de mort. Dans le scénario le plus « propre », avec un arrêt des émissions en 2040, on pourrait maintenir le réchauffement sous le seuil des deux degrés et 30 % des coraux seraient alors concernés par un réchauffement annuel.

La hausse du niveau de la mer serait, tous scénarios confondus, entre 29 et 82 centimètres d’ici la fin du siècle. Et la fonte du permafrost pourrait engendrer une émanation énorme de gaz à effet de serre et contribuer à emballer le système…