Fabrice Dufresne : « L’économie reste fortement dégradée »

DNC : Comment interprétez-vous l’envolée du nombre de dépôts de dossiers de surendettement ?

Fabrice Dufresne : La hausse des dépôts de dossiers auprès de la commission de surendettement est apparue au dernier trimestre 2024. Elle résulte de la dégradation économique liée aux émeutes de mai 2024 et à la crise du nickel, notamment la fermeture de KNS, qui ont provoqué de nombreux licenciements. Entre 2023 et 2025, le nombre de dépôts a progressé de 197 % et la hausse se poursuit en 2026.

Les actifs ne représentent plus que 39 % des dossiers au premier semestre 2026, contre 51 % en 2023. De plus en plus de ménages auparavant sans incident de paiement se retrouvent en difficulté après avoir épuisé leur épargne et les possibilités de report de leurs crédits à la suite d’une perte d’emploi.

Quelles solutions peuvent être proposées aux ménages concernés ?

Deux procédures existent. La première, dite « classique », consiste soit à réaménager les dettes (allongement de la durée de remboursement et taux bancaire ramené à 0 %), soit à suspendre leur paiement jusqu’à 24 mois. Elle est envisagée lorsque le débiteur conserve une capacité de remboursement, des perspectives d’amélioration ou un patrimoine mobilisable.

La seconde est la « procédure de rétablissement personnel », qui permet l’effacement des dettes lorsque la situation est jugée irrémédiablement compromise. En présence d’un bien immobilier, sa liquidation peut être demandée. Cette procédure doit être homologuée par le juge du surendettement.

La commission traite les dettes, mais le débiteur doit continuer à payer ses charges courantes (eau, électricité, loyer, assurances, etc.).

L’endettement des entreprises s’est-il aggravé depuis la crise de 2024 ?

Selon une étude récente de l’IEOM, le taux d’endettement net(1) des entreprises s’établit à 79 % en 2024, soit une hausse limitée d’un point sur un an. Les disparités sont toutefois importantes : le ratio progresse fortement pour les TPE, très petites entreprises (+ 40 points à 365,2 %) et les PME, petites et moyennes entreprises (+ 8 points à 74,2 %), mais recule pour les ETI, entreprises de taille intermédiaire (- 6 points à 60 %).