Exporter ou ne pas exporter, telle est la question

Aujourd’hui, un consensus fragile semble s’être imposé pour soutenir l’industrie face à la concurrence mondiale. Les élus s’écharpent encore sur les modalités et les finalités des retombées pour le territoire à travers la taxe à l’exportation. L’an dernier, le gouvernement collégial présidé par Louis Mapou (UNI) a néanmoins accordé à la SLN une autorisation d’exporter deux millions de tonnes supplémentaires par an. Les indépendantistes ont accepté en contrepartie d’investissements et d’engagements sur 20 ans. D’autres demandes vers une usine australienne en construction sont en cours de discussion. « Il n’y a plus de blocage idéologique », interprète Christopher Gygès au nom du groupe Les Loyalistes qui défend « l’urgence » à accorder plus d’exportations pour « pérenniser les emplois et bénéficier aux Calédoniens ».

« ALLER PLUS LOIN »

S’il faut « aller plus loin », Gilbert Tyuienon écarte le retour aux « exportations sèches » du passé. Le membre UC du gouvernement, en charge des affaires minières, envisage plutôt des « accords gagnant-gagnant » ciblés avec divers partenariats à développer à l’échelle locale et internationale. « Maîtriser la ressource au mieux pour l’ensemble des Calédoniens passe par la valorisation locale et un certain nombre d’exportations pour les produits qu’on ne peut pas valoriser dans nos usines », explicite Gilbert Tyuienon. Les « 6 millions de tonnes stockées dans les verses du massif de Tiébaghi » et non exploitables par la SLN l’interrogent. Qu’est-ce qu’on en fait ?

Un texte datant de la présidence de Thierry Santa (Rassemblement) est toujours dans les tuyaux. S’il est voté, les massifs de Koniambo, Goro et Tiébaghi, dits réserves métallurgiques géographiques, ne seraient plus exclusivement destinés à la production locale. « Le projet de loi du pays est prêt. Dès que les deux autres [taxe sur l’exportation et redevance à l’exploitation, NDLR] sont passés, je le remets sur le tapis », assure Gilbert Tyuienon. Ce serait une « bonne chose », selon lui, de diversifier les débouchés à l’extérieur pour le nickel calédonien, sans négliger les canaux historiques, ni les bénéfices pour les populations locales. À l’avenir, les vannes des exportations pourraient donc s’ouvrir et alimenter de nouveaux marchés.